«Это визовая война»: МИД рассказал об ответе на политику США

Невыдача американской стороной виз ряду членов российской делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является объявлением визовой войны, пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Среди тех, кому США запретили въезд — председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил, что США отказали ему в визе.

В этой связи представитель российского внешнеполитического ведомства пообещал безусловный ответ Москвы, но при этом заметил, что российская сторона придерживается приоритета нормального диалога.

«Вы знаете, эта война идет, а развязали ее сами США. Симметричность ответа — тоже вариант. Мы будем об этом думать», — приводит ФАН слова дипломата.

Постпред России при ООН Василий Небензя охарактеризовал ситуацию как «безобразную». Он подчеркнул, что такое поведение США «просто недопустимо». Дипломат также напомнил, что части российской делегации на сессию Генассамблеи американское посольство не выдало визы.

При этом уже известно, что Госдума России может рассмотреть возможность запрета проведения в стране лотереи на получение грин-карт (Green Card) — такие шаги анонсировал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии».

Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — пояснил депутат от партии «Справедливая Россия».

Если такое решение будет принято, власти могут ограничить доступ к сайту, на котором регистрируются будущие участники лотереи на грин-карту, либо же затруднить работу агентств, помогающих в оформлении документов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который курирует международные вопросы, выразил уверенность, что Москва должна максимально жестко ответить Вашингтону. Кроме того, депутат от «Единой России» предложил заменить ряд сотрудников посольства США «на более компетентных».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение США отказать в выдаче виз российским сенаторам подрывает принципы ООН.

Сенатор отметил, что подобные действия демонстрируют неуважение Вашингтона к работе международной организации. Кроме того, невыдача виз является прямым нарушением правил работы ООН, добавил парламентарий.

На недопустимость произошедшего указывал также и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителем Госдепартамента США Майком Помпео в Нью-Йорке на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В прошлом месяце американский сенатор — демократ из штата Коннектикут Крис Мерфи — пожаловался на то, что российские власти отказали ему во въездной визе в составе двухпартийной делегации конгресса США.

«Хотя я был жестким критиком Кремля, в то же время считаю, что важно поддерживать диалог, особенно в моменты напряженности.

Как обладатели двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, способные многократно уничтожить друг друга, мы несем ответственность за безопасность мира и предотвращение конфликтов между США и Россией», — заявил он.

Республиканец из штата Висконсин Рон Джонсон также посетовал на то, что Россия отказали ему в оформлении визы для въезда.

Однако, посольство России в Вашингтоне опровергло заявление Джонсона о каком бы то ни было отказе и указало, что он вообще не обращался за визой.

«Мы давно обращаемся к США с предложением ограничить законодателей от любых ограничений на поездки как первый шаг к отмене «черных списков». Кстати, сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщил о своих планах посетить Россию», — говорилось в комментарии диппредставительства в твиттере.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Джонсона в «грязной игре», передает НСН.

«А это называется «манипуляция информацией». Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения», — объяснила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что своим возмущением на пустом месте американцы просто решили поднять антироссийскую риторику в СМИ.

«Начало политического года в Америке — надо о себе напомнить. Скандал, по его мнению, лучший способ.

Но я считаю, что мы зря пиарим всю эту американскую политическую мелкоту»,

— подчеркнул парламентарий.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в данной ситуации напомнил американцам про санкции в отношении России.

«Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введенные в ответном порядке в отношении политиков США», — резюмировал член верхней палаты российского парламента.

В июле российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обвинил в Вашингтон в развязывании «визовой войны».

«Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава. Они ввели систему разменов — за каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, как и за каждого сотрудника административно-технического состава мы должны давать визу американцу», — рассказал он на встрече с журналистами.

По словам главы диппредставительства, подобное развитие событий берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей — всего США покинули около 200 человек.