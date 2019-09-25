«Это нонсенс»: в НАТО отвергли идею Путина о неразмещении ракет

На прошлой неделе президент России Владимир Путин направил обращения в столицы нескольких десятков стран с призывом ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в дипломатических кругах НАТО.

Отмечается, что письма от Путина получили все страны Североатлантического альянса. Кроме того, российский лидер обратился к Китаю, главе Европейской службы внешних дел Федерике Могерини и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем», — говорится в письме президента России, передает НСН.

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Путин также подчеркнул, говорится в публикации, что Россия готова доказать «на деле» серьезность своего предложения, перейдя к неким верификационным мерам.

Источник «Коммерсанта» в МИДе одной из стран НАТО заявил, что российские власти предлагают мораторий на ракеты, хотя сами их уже якобы развернули. Он также назвал «нонсенсом» предложение Кремля.

Неделей ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что Россия — в отличие от США — не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности.

«Кроме того, Россия не планирует развертывать такие ракеты ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства», — заявили в МО.

17 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская сторона продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракеты, которые нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он сослался на некие «независимые разведданные».

По словам Столтенберга, еще несколько лет назад Россия якобы начала разрабатывать и размещать в Европе ракеты средней дальности, которые обладают ядерным потенциалом — мобильные и малозаметные.

За пару недель до этого президент России Владимир Путин отметил, что Министерство обороны, МИД и Служба внешней разведки (СВР) будут теперь еще пристальнее следить за появлением в Европе американских ракет.

«Угрозы будут надежно парироваться уже существующими у нас средствами: ракетами воздушного базирования «Х-101» и «Кинжал», морского базирования «Калибр», а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа «Циркон», — заявил российский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что выход США из ДРСМД влечет за собой новый виток гонки вооружений, в которой РФ участвовать не намерена, передает ФАН.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США — 846 ракет.

1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон «приостанавливает» выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты вышли из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на этой 2 февраля Владимир Путин заявил, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Вскоре после этого Трамп сообщил о намерении заключить новое — «лучшее» — международное соглашение.

«Надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Я бы, несомненно, хотел это увидеть», — заявил он.

3 июля президент России Владимир Путин подписал зaкон о приостaновке Договорa о ликвидации рaкет средней и меньшей дaльности. В нaчaле 2019 годa США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в нaрушении договорa. Российский лидер нaзвaл решение Вашингтонa «прямым шaгом к рaсшaтывaнию всей системы договоренностей в сфере междунaродной безопaсности».