Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства «Слуга народа» Ирина Верещук.

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По ее словам, Киеву стоит позаимствовать у стран Евросоюза основы децентрализации, организации судебной системы, структуры правоохранительной сферы, «но все-все под копирку к нам — нет».

«Оно не сработает. У нас есть свои ценности, которые нужно сохранять и которые в Европе давно размыты. Украину непозволительно сравнивать ни с какой другой страной», — подчеркнула парламентарий.

Политик указала на то, что даже в патриархальных обществах Европы актуальность исторически присущих им доктрин иногда ставится под сомнение.

«Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, по поводу этого всего ведется дискуссия», — подытожила народный избранник.

Три дня назад президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины. По ее мнению, украинские власти не следуют советам своих западных партнеров.

«Причина усталости — в том, что

мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической

и так далее», — сказала глава государства.

По ее словам, новому правительству Украины следует показать, что теперь развитие страны будет проходить быстрее.

«Это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за прошлые годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат», — отметила политик.

Она также добавила, что часть стран Европейского союза готовы «поступиться интересами Киева ради экономических отношений с Москвой», и на это не повлияют возможные успехи Украины в борьбе с коррупцией.

За неделю до этого президент Финляндии Саули Ниинистё выступил против антироссийских санкций, к которым призвал президент Украины Владимир Зеленский. Ниинистё напомнил, что за период антироссийских санкций экономика России не рухнула, как предполагалось.

Европа смогла бы договориться с Москвой, считает глава Финляндии. Он привел в пример обмен задержанными и заключенными между Россией и Украиной 7 сентября.

«Это, конечно, небольшой шаг, может, он ни к чему и не приведет. Но это было сделано», — сказал Ниинисте.

Политик заметил, что если Евросоюз продолжит размышлять лишь в категориях «белое и черное», то он потерпит поражение.

«Если мы будем настойчивы, мы добьемся успеха. У меня глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу», — резюмировал Ниинисте.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что санкции — это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка.

Ранее

президент Словении Борут Пахор предложил предоставить Украине и Турции особый статус в Евросоюзе.

«Я бы обозначил разницу между западными Балканами и Турцией с Украиной. Для Украины и Турции я бы предложил специальный статус и полноценное членство для государств западных Балкан», — сказал лидер Словении, выступая на 14-м стратегическом форуме в городе Блед.

Подобные заявления выглядят как тревожный сигнал для Украины, которая уже четко обозначила вступление в Евросоюз как главную внешнеполитическую цель.

Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, считает немецкий политолог Александр Рар.

«Расширяться на восток Евросоюз не собирается, и в Киеве должны это понимать. Не могу себе ни при каких обстоятельствах на сегодняшний день представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского союза или НАТО», — приводит НСН слова аналитика.

Украина не стала настоящим государством с сильными институтами госвласти за почти 30 лет своей независимости, добавил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он также пояснил, что кроме чисто экономических и административных проблем, на Украине остро стоит вопрос самоидентификации населения, которое попросту не ощущает себя как нация, передает ФАН.

«Украина не создала экономического чуда. Не построила сильных политических, государственных, гражданских и финансово-экономических учреждений», — указал дипломат.