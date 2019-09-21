«Фейковые СМИ»: Трамп оправдался за разговор с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ранее опубликованное сообщение о разглашении им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабриковано. Президент США уверен, что СМИ создали эту историю для того, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который собрался баллотироваться на пост главы государства.

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«Фейковые СМИ и их партнеры — Демократическая партия — хотят как можно дальше держаться от требования Джо Байдена к правительству Украины уволить прокурора, который расследовал деятельность его сына, или они (украинские власти) не получили бы большой объем средств от США», — написал Трамп в твиттере, подчеркнув, что в этом разговоре «не было ничего неправильного», а требование Байдена было «полной катастрофой». Однако СМИ, по мнению Трампа, не хотят об этом сообщать.

Скандал, о котором говорит глава Соединенных Штатов, был вызвал публикацией газеты The Washington Post.

По данным издания, сотрудник американской разведки сообщил руководству 12 августа о том, что у Трампа состоялся тревожный, по его мнению, разговор с неким иностранным лидером. При этом доподлинно неизвестно, с кем и о чем разговаривал президент США.

Разведчика всерьез встревожило какое-то обещание, которое прозвучало во время телефонного разговора. Кроме того, издание уточнило, что жалобу подал сотрудник разведки на Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе.

После этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что американский лидер во время беседы неоднократно оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского, добиваясь от него проведения расследования в отношении сына Байдена Хантера.

После появившейся в СМИ информации бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты США Джо Байден обратился к Дональду Трампу с требованием опубликовать расшифровку записи его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Байден-старший написал в твиттере.

«Дональд Трамп по меньшей мере должен немедленно опубликовать стенограмму упоминаемого звонка, чтобы американский народ сам мог рассудить, и уполномочить офис директора национальной разведки прекратить засекречивание и обнародовать сообщение информатора конгрессу», — говорится в твите.

Впоследствии украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко опроверг информацию о том, что Трамп оказывал давление на Зеленского. Об этом Пристайко заявил в интервью «Общественному ТВ».

«Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, он был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на них надо было иметь довольно серьезные ответы», — рассказал глава МИД Украины о телефонном разговоре лидеров двух стран.

Украина, как отметил глава украинского ведомства, ценит поддержку со стороны Соединенных Штатов, но это не означает, что Киев хочет помочь какой-либо американской партии.

Вместе с тем Пристайко подчеркнул, что Украина является независимым государством. «Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы, давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны», — напомнил министр.

Между тем уже известно, когда глава Украины и президент США лично встретятся. Согласно сообщению офиса главы украинского государства, эти переговоры запланированы на конец сентября, передает РИА «Новости».

«Встреча президента Украины и президента США запланирована на 25 сентября», — говорится в сообщении. Ранее представители Зеленского отмечали, что украинский лидер примет участие в сессии Генассамблеи ООН в США, где проведет с 23 по 26 сентября ряд встреч с различными политиками.

Сын Байдена Хантер ранее был в составе совета директоров Burisma Group, которая является одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Будучи вице-президентом США, Байден-старший в 2016 году потребовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma.