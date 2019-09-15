«Достойный конец Украины»: Жириновский призвал выдавать русские паспорта

«Достойный конец» ждет Украину в том случае, если никто из населения страны не захочет оставаться украинским гражданином. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщается в Telegram-канале российского политика.

«Остановить американизацию Украины мы можем только одним способом: выдавать-выдавать-выдавать русские паспорта. Не только на Донбассе, а вообще всем желающим на Украине. В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины», — подчеркнул он.

По словам Жириновского, вскоре на Украине будут проживать только люди с «русским, польским или венгерским паспортами».

Реклама

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Отныне получить российский паспорт смогут не только те, кто проживает на неподконтрольных Киеву территориях, но и все жители Донбасса.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам. «Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам.

Чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — поинтересовался президент РФ.

Ранее Владимир Жириновский оценил общее состояние дел на Украине – по его словам, приход к власти Владимира Зеленского свидетельствует о верности формулы «народу — хлеба и зрелищ». При этом хлеба на Украине «все меньше», и приходится обращаться к развлечениям, убежден Жириновский.

Он добавил, что именно поэтому украинским президентом стал «комедиант, рассекающий на самокате, дающий пять и периодически подпрыгивающий».

4 сентября Владимир Жириновский поблагодарил Владимира Зеленского за развал Украины, передает ФАН.

Политик выразил уверенность, что снятие неприкосновенности с украинских депутатов — лишь начало «более жуткого разрушения государства».

«Вы предлагаете заткнуть парламент. Он замолчит, рухнет Украина. Я это приветствую, вы все сделали правильно», — заявил лидер ЛДПР.

В конце июля Жириновский заявил, что Украина войдет в состав России после развала и нового «кровавого майдана».

«Объективный прогноз по ситуации на Украине: ее можно сравнить с раком в четвертой стадии, метастазы уже по всему организму. Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают», — заявил российский парламентарий.

По словам Жириновского, президент Зеленский сможет продержаться у власти «год-два», после чего его «сметут» — власть захватят «националисты, которым нужно только обворовать страну», передает НСН.

Российский депутат рассказал, что «после Великой Отечественной таких [украинских националистов] 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали». По мнению Жириновского, ультраправые могут привести к власти «своего Пиночета», но он тоже будет сметен. Он отметил, что сейчас на Украине «тысячи и тысячи» вооруженных людей и радикалов, почувствовавших запах крови.

«А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», — резюмировал Жириновский.

В апреле Владимир Жириновский уже заявлял, что со временем Украина потеряет государственность из-за оттока населения. «От Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет», — говорил он.

В мае лидер ЛДПР заявил, что Зеленскому необходимо объявить общеукраинский референдум о статусе Крыма и Донбасса.

«На нем должно быть два вопроса. Первый: «Согласны ли вы с тем, что Крым и Донбасс вышли из состава Украины и эти земли воссоединились с Россией?». Второй: «Считаете ли вы, что ситуацию с Крымом и Донбассом необходимо решать военным путем?» — заявил глава российских «либерал-демократов».