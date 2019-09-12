Пропал шпион: МИД России запросил данные у Интерпола

Российская сторона запросила у Вашингтона по линии Интерпола информацию о нахождении на территории США Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Реклама

«Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со всей семьей. По этому факту в России сразу же <…> было возбуждено уголовное дело», — пояснила Захарова, добавив, что спустя два года американские СМИ «вбрасывают материал о том, что он находится на территории США».

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что эта информация требует проверки. «И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов Америки», — рассказала дипломат.

При этом она отметила, что весь материал CNN, который появился в сети несколько дней назад, является классической пропагандой и связан с началом в США предвыборной кампании.

Ранее Мария Захарова высказывала это мнение на брифинге. «Это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Она абсолютно точно — здесь нет никаких сомнений — внутриполитическая, ведь в США началась электоральная кампания», — сказала она. Официальный представитель МИД отметила, что «телеканал пытался «выстрелить» по нынешнему президенту США».

Впервые данные о некоем информаторе опубликовал CNN, ссылаясь на источники в администрации американского лидера Дональда Трампа. Сообщалось, что Вашингтон в 2017 году вывез в рамках спецоперации «своего агента», который якобы был близок к российскому главе государства. Это пришлось сделать, по данным телеканала, якобы из-за того, что Трамп небрежно обращался с секретными документами.

В материале отмечалось, что «агент» был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства».

После этого в СМИ предположили, что речь может идти об Олеге Смоленкове. Ранее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков подтвердил, что предполагаемый информатор работал в администрации Владимира Путина. Однако несколько лет назад был уволен. В Кремле подчеркнули, что должность Смоленкова не предусматривала прямых контактов с президентом страны.

В то же время неизвестно, был ли он агентом ЦРУ. «Что касается работы под носом у кого-то иностранных шпионов, позвольте мне оставить это без комментария. В данном случае констатирую, что был такой сотрудник, он был уволен, а был он шпионом — не был он шпионом, это нам неизвестно. Это вопрос специальных служб. Они делают свое дело», — пояснил Песков.

В ЦРУ, в свою очередь, опровергли сообщения об «эвакуации» из России американского «шпиона» из-за действий Трампа. Между тем, по словам госсекретаря Майкла Помпео, подобные сообщения СМИ «фактически некорректные». Он также обратил внимание, что любые комментарии по этому вопросу могут навредить нацбезопасности США.

Тем временем американский глава Дональд Трамп заявил, что информация о вывозе «шпиона» из России из-за его «небрежности» является ложной.

Ранее СМИ стало известно, что семья Олега Смоленкова проживала в городе Стаффорд под Вашингтоном. Как отмечает РИА «Новости», его дом находился в районе, где селятся в основном бывшие военные и сотрудники ФБР.

По данным издания, двухэтажный особняк со скатной крышей находится в собственности у человека по имени Олег Смоленков. Корреспондент агентства позвонил в дверь этого дома, но ему никто не ответил. При этом все шторы и жалюзи были закрыты, а внутри не наблюдалось никаких признаков движения.

Сосед Смоленкова Грег Талли отметил, что у нового жителя района был русский акцент. «У него был ваш акцент. Я познакомился с ним, когда они въезжали. Это было не помню точно когда, но до 4 июля прошлого года. Потому что фейерверки мы запускали вместе, все соседи», — отметил владелец дома напротив.

Талли предложил жене предполагаемого информатора США присоединиться к другим соседям и вместе отпраздновать День независимости. Однако супруга Смоленкова дала сразу понять соседу, что не говорит по-английски. «Она попросила подождать минуту и пошла за мужем. Вышел мужчина. Он говорил на довольно хорошем английском и сказал: «Да, мы только что въехали», — рассказал он РИА «Новости».