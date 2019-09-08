«Пора проснуться»: Пушков едко ответил главе Пентагона

Пушков призвал главу Пентагона «проснуться»

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»
США уже пора просыпаться, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Так он ответил главе Пентагона Марку Эсперу на слова о том, что России «стоит изменить свое поведение». Эспер также заявил, что было бы здорово, если бы РФ «вела себя как более нормальная страна», разделяющая западные ценности.

Америке «пора бы уже проснуться», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В своем твиттере сенатор ответил министру США Марку Эсперу.

«Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила», — подчеркнул Пушков.

Российский сенатор добавил, что Москва не намерена действовать по установленным американцами правилам.

«Было бы прекрасно, если бы Россия вела себя как более нормальная страна, разделяющая ценности Запада», – заявил ранее глава Пентагона. Эспер также призвал власти РФ «изменить свое поведение».

По мнению американского министра обороны, Москве стоит сосредоточиться не на разногласиях, а на схожих позициях двух стран, передает ФАН.

«Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей», — подчеркнул Эспер.

Он добавил, что если бы Россия придерживалась западных ценностей, которые разделяют Соединенные Штаты, Франция и другие члены НАТО, она смогла бы продвинуться вперед и наладить отношения с Западом.

Марк Эспер стал министром обороны США в конце июля 2019 года. Президент США Дональд Трамп в ходе торжественной церемонии вступления Эспера в должность заявил, что «никто не обладает такой квалификацией» для управления Пентагоном.

По данным американской прессы, кандидатуру Эспера продвигал помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, с которым они работали в администрации бывшего президента Джорджа Буша-младшего. Другим «лоббистом» стал глава Госдепартамента Майкл Помпео — с госсекретарем Эспер учился в военной академии Вест-Пойнт.

После учебы в академии Эспер закончил магистратуру в Школе госуправления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарварде. После этого он добился докторской степени в области государственной политики в Университете Джорджа Вашингтона.

Марк Эспер имеет за своими плечами продолжительную военную карьеру и опыт боевых действий. В американской армии он служил почти 20 лет — с 1986 по 2007 год. В 1991 году он в составе 101-й воздушно-десантной дивизии принял участие в операции «Буря в пустыне» — войне в Персидском заливе.

После Эспера перевели в 82-ю воздушно-десантную дивизию, где поручили ему командовать ротой. В 1994 году он перешел в Национальную гвардию, после чего числился в армейском резерве.

На госслужбе Марк Эспер с 2002 года. До 2004-го он занимал должность заместителя помощника министра обороны в администрации Буша-младшего. Тогда он отвечал за вопросы нераспространения ядерного оружия, контроля за вооружениями и международной безопасности. В 2004-2006 годах Эспер являлся советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате.

В конце июня Эспер уже заявлял по итогам встречи глав военных ведомств НАТО, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США будут использовать неядерные ракеты и системы ПРО, чтобы защититься от российских крылатых ракет.

Он заверил, что США еще остаются в рамках ДРСМД, но уже начали исследования в отношении обычных, неядерных ракет с запрещенным договором радиусом действия. Эспер пояснил, что они помогли бы Вашингтону противостоять «российским угрозам», сообщает НСН.

По его мнению, стратегическими соперниками США «на долгой дистанции» являются Китай и Россия. В одном из интервью он заявил: «Мы живем в эпоху конкуренции великих держав. Китай и Россия — наши главные проблемы. И поэтому мы должны быть в состоянии бороться с конфликтом высокой интенсивности против России или Китая».

Развитие отношений с США зависит от Вашингтона, заявил ранее президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, Москва готова ждать, пока заокеанские партнеры «созреют» для диалога. Путин подчеркнул, что продавить Россию «маловероятно», а президент США Дональд Трамп скован американской политической системой.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», – подчеркнул российский лидер.

В ответ на вопрос, будет ли в американской позиции и дальше господствовать предубеждение по поводу России, Путин ответил, что «не знает».