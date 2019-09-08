«Пора проснуться»: Пушков едко ответил главе Пентагона

Америке «пора бы уже проснуться», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В своем твиттере сенатор ответил министру США Марку Эсперу.

«Россия, Китай, Турция, многие другие страны уже не признают права США навязывать им правила», — подчеркнул Пушков.

Российский сенатор добавил, что Москва не намерена действовать по установленным американцами правилам.

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«Было бы прекрасно, если бы Россия вела себя как более нормальная страна, разделяющая ценности Запада», – заявил ранее глава Пентагона. Эспер также призвал власти РФ «изменить свое поведение».

По мнению американского министра обороны, Москве стоит сосредоточиться не на разногласиях, а на схожих позициях двух стран, передает ФАН.

«Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей», — подчеркнул Эспер.

Он добавил, что если бы Россия придерживалась западных ценностей, которые разделяют Соединенные Штаты, Франция и другие члены НАТО, она смогла бы продвинуться вперед и наладить отношения с Западом.

Марк Эспер стал министром обороны США в конце июля 2019 года. Президент США Дональд Трамп в ходе торжественной церемонии вступления Эспера в должность заявил, что «никто не обладает такой квалификацией» для управления Пентагоном.

По данным американской прессы, кандидатуру Эспера продвигал помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, с которым они работали в администрации бывшего президента Джорджа Буша-младшего. Другим «лоббистом» стал глава Госдепартамента Майкл Помпео — с госсекретарем Эспер учился в военной академии Вест-Пойнт.

После учебы в академии Эспер закончил магистратуру в Школе госуправления им. Джона Ф. Кеннеди при Гарварде. После этого он добился докторской степени в области государственной политики в Университете Джорджа Вашингтона.

Марк Эспер имеет за своими плечами продолжительную военную карьеру и опыт боевых действий. В американской армии он служил почти 20 лет — с 1986 по 2007 год. В 1991 году он в составе 101-й воздушно-десантной дивизии принял участие в операции «Буря в пустыне» — войне в Персидском заливе.

После Эспера перевели в 82-ю воздушно-десантную дивизию, где поручили ему командовать ротой. В 1994 году он перешел в Национальную гвардию, после чего числился в армейском резерве.

На госслужбе Марк Эспер с 2002 года. До 2004-го он занимал должность заместителя помощника министра обороны в администрации Буша-младшего. Тогда он отвечал за вопросы нераспространения ядерного оружия, контроля за вооружениями и международной безопасности. В 2004-2006 годах Эспер являлся советником по национальной безопасности лидера республиканского большинства в Сенате.

В конце июня Эспер уже заявлял по итогам встречи глав военных ведомств НАТО, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США будут использовать неядерные ракеты и системы ПРО, чтобы защититься от российских крылатых ракет.

Он заверил, что США еще остаются в рамках ДРСМД, но уже начали исследования в отношении обычных, неядерных ракет с запрещенным договором радиусом действия. Эспер пояснил, что они помогли бы Вашингтону противостоять «российским угрозам», сообщает НСН.

По его мнению, стратегическими соперниками США «на долгой дистанции» являются Китай и Россия. В одном из интервью он заявил: «Мы живем в эпоху конкуренции великих держав. Китай и Россия — наши главные проблемы. И поэтому мы должны быть в состоянии бороться с конфликтом высокой интенсивности против России или Китая».

Развитие отношений с США зависит от Вашингтона, заявил ранее президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, Москва готова ждать, пока заокеанские партнеры «созреют» для диалога. Путин подчеркнул, что продавить Россию «маловероятно», а президент США Дональд Трамп скован американской политической системой.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», – подчеркнул российский лидер.

В ответ на вопрос, будет ли в американской позиции и дальше господствовать предубеждение по поводу России, Путин ответил, что «не знает».