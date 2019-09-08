Первый шаг к России: в Европарламенте призвали отменить санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани призвал Запад отменить санкции против России, сделав таким образом первый шаг в сторону нормализации двусторонних отношений, передает ФАН.

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Парламентарий также поддержал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона по восстановлению сотрудничества с Россией, о которой французский лидер заявил в конце августа в ходе выступления перед дипломатами.

«Я приветствую эти инициативы, потому что они отвечают интересам Франции и Европы. Теперь я ожидаю соответствующих действий», — подчеркнул европейский депутат.

Накануне лидер партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг пояснил, что российские ответные санкции против Европейского союза оказались намного чувствительнее для немецкой экономики, чем сами изначальные ограничительные меры Европы против Москвы. Он добавил, что за снятие рестрикций в первую очередь высказываются жители восточных областей ФРГ – где более тесная историческая связь с Россией.

«На нас не очень сильно сказываются санкции ЕС против России. Но

санкции Москвы против Германии нам наносят наибольший ущерб, а именно в области сельского хозяйства»,

— подчеркнул политик.

За три дня до этого Комитет постоянных представителей стран Евросоюза без обсуждения утвердил продление до 15 марта индивидуальных санкций против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к «подрыву суверенитета Украины».

В этой связи представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что продление антироссийских санкций ЕС вредит самой Европе. Она назвала санкционные меры «заезженной пластинкой», передает НСН.

«Фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», — указала дипломат.

Она также отметила, что ЕС предстоит преодолеть множество внутренних трудностей, связанных, в частности, с Brexit. Захарова подчеркнула, что Москва считает санкции ЕС нелегитимными, но не собирается вмешиваться в процесс их принятия или отмены.

Эксперты признают, что встреча президента России Владимира Путина и главы Франции Эмманюэля Макрона, которая прошла 19 августа в резиденции французских президентов — форте Брегансон, стала «похоронной процессией» по рестрикциям.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что на основании встречи президентов можно говорить о скорой «развязке самых сложных узлов современной международной политики», поскольку

Макрон заявил, что Европа должна «простираться от Лиссабона до Владивостока».

«Конечно, в такой контекст абсолютно не вписываются антироссийские санкции, навязанные Европе из-за океана. Франция, считаю, как одна из передовых европейских держав могла бы стать флагманом в процессе свертывания санкционной политики Евросоюза. И в первую очередь было бы логично снять все рестрикции с парламентариев как противоречащие самой природе парламентаризма», — подчеркнул депутат.

В июне нынешнего года премьер-министр Франции Эдуард Филипп на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в нормандском городе Гавр подчеркнул, что Запад в любой момент может отменить антироссийские санкции.

В ходе беседы двух делегаций Филипп пояснил, что одной из главных целей данной встречи является придание дополнительного импульса двустороннему экономическому сотрудничеству, которое продолжается, несмотря на действие режима ограничительных мер.

Премьер Франция напомнил, что его страна является одним из крупнейших иностранных работодателей в России, привел в пример сеть «Ашан», автомобильные заводы Renault и указал на общую инвестиционную заинтересованность французского бизнеса в российскую экономику.

«Санкции — это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения. Мы должны обогащать ноу-хау. Россия объявила о грандиозном плане развития на период до 2024 года, охватывающем 12 национальных проектов. Мы бы хотели предложить свое взаимодействие России, выйдя за исторически сложившиеся стратегические сферы», — подчеркнул Филипп.

Чуть ранее Путин заявил, что Россия снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать. По его словам, если Европарламент сделает встречный шаг, то российская сторона в ответ отменит санкции, которые были ею введены после ограничений со стороны ЕС.