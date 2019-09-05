«Это ложь»: российские дипломаты опровергли слова посольства США

Российские дипломаты назвали ложью информацию американского посольства в Москве о том, что российская сторона якобы не хочет выдавать визы новым консульским сотрудникам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Вашингтоне.

«Появившаяся на сайте американского посольства в Москве информация о нашем «нежелании» выдавать визы вновь назначаемым консульским сотрудникам дипмиссии США вызывает недоумение. Это ложь. Мы не ожидали такой дезинформации от американских коллег, работающих в Москве и прекрасно знающих истинное положение дел», — заявили в пресс-службе диппредставительства.

В то же время в российском посольстве напомнили, что именно Вашингтон развязал так называемую «визовую войну», которая мешает работать диппредставительствам в стабильном режиме.

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»Госдепартамент США по-прежнему настаивает на практике персональных «увязок» и «разменов» в отношении всех дипломатических сотрудников, включая консульских. Со своей стороны, и это также хорошо известно в американском посольстве в Москве, стараемся реализовать предлагаемые нам «схемы по размену» консульских работников в приоритетном порядке», — отметили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что российская сторона выступает «за скорейшую и полную нормализацию» взаимодействия диппредставительств в визовом вопросе. «Готовы продвигаться в этом вопросе настолько, насколько к этому готовы американцы. Выражаем надежду на то, что наши предложения будут услышаны в Вашингтоне», — заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Ранее в среду на сайте посольства и консульств США в России было размещено объявление о том, что американское посольство и генконсульства США в Екатеринбурге и Владивостоке объявили о том, что появились новые места для записи на собеседование для получения деловых и туристических виз до середины января 2020 года.

В этом же сообщении говорилось о том, что работа консульских отделов США «затрудняется нежеланием российского посольства в Вашингтоне выдавать визы новым консульским сотрудникам дипмиссии США в РФ, получившим назначение на работу в Россию».

«Мы по-прежнему надеемся, что российское правительство поймет необходимость этих консульских сотрудников для работы по оказанию услуг, которые посольство и консульства США предоставляют россиянам, желающим поехать в Соединенные Штаты», — говорится в заявлении. Дипломаты также отметили, что усилия по расширению услуг для россиян предпринимаются из-за важности отношений между странами «на уровне государств и на уровне граждан».

Оформление виз для представителей американской стороны уже не в первый раз становится предметом для дискуссий. Так, в конце августа несколько сенаторов США заявили о том, что не могут получить визы в Россию.

В частности, член американского сената от Демократической партии Крис Мерфи заявил, что ему отказали в получении визы в Россию. «К сожалению, российское правительство продолжает изолировать свою страну, блокируя наш визит и еще несколько других в последнее время», — говорится в сообщении на его сайте.

Мерфи при этом отметил, что считает важным сохранение двухсторонних отношений между США и Россией. Об этом он заявил несмотря на то, что сам часто выступает с жесткой критикой Кремля.

Незадолго до Мерфи об отказе в визе заявил еще один сенатор. По словам республиканца Рона Джонсона, «российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с искренним старанием». Он планировал посетить Россию в составе двухпартийной делегации для проведения встреч с российскими чиновниками, американскими бизнесменами и организациями гражданского общества. Однако, как отметили в российском диппредставительстве в США, Джонсон даже не обращался в посольство для получения визы. «Сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщал о своих планах посетить Россию», — заявили дипломаты.

Впоследствии в МИД России пояснили, что оба политика находятся в российском стоп-листе, который был составлен в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

«Американским сенаторам, вот этим двум, хорошо известно, что они являются фигурантами российского списка лиц, которым закрыт въезд в нашу страну, но закрыт был не просто так, а исключительно в ответ на введенные Вашингтоном необоснованные рестрикции против значительного числа членов Федерального собрания Российской Федерации», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В то же время Захарова обратила внимание на то, что американские сенаторы пытаются скрыть от своего народа. «Мы неоднократно предлагали Вашингтону вывести всех членов законодательных органов обеих стран из-под любых ограничений на поездки, тем самым сняв хотя бы один раздражитель в наших двусторонних отношениях», — отметила она, добавив, что США обещали содействовать в этом. Однако на практике, как подчеркнула Захарова, американские сенаторы так ничего и не предприняли.

На ситуацию с визами для Джонсона и Мерфи обратили внимание и в Совфеде. «Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США», — написал российский сенатор Алексей Пушков в твиттере.