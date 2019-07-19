Дрожь не мешает? Меркель рассказала о своем здоровье

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс-конференции, которая прошла в Берлине, что ее состояние здоровья позволяет ей и дальше занимать пост канцлера, передает ТАСС.

Реклама

«Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи», — обратилась она к журналистам, отметив, что понимает, почему они осведомляются о ее здоровье. В то же время она отметила, что считает вопросы относительно ее самочувствия личными.

«В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии», — приводит ее слова РИА «Новости».

На уточняющий вопрос, как у нее дела, Меркель ответила: «Хорошо». Двумя днями ранее канцлер Германии отметила свое 65-летие, с которым ее поздравил глава России Владимир Путин по телефону, а также отправил телеграмму.

«Дорогая Ангела, прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея. Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту Федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всем мире», — приводится на сайте Кремля текст телеграммы.

В своем послании Путин добавил, что ценит сложившиеся между ними отношения, которые позволяют «откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы». Российский лидер отметил, что был бы рад и дальше продолжать диалог и совместную работу, закончив послание искренним пожеланием «крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов».

Ангела Меркель, в прошлом ученый-физик, уже почти 14 лет подряд занимает пост главы германского правительства. Вопросы относительно состояния здоровья немецкого политика не случайны, так как за последний месяц она пережила несколько публичных приступов дрожи.

Так, первый произошел еще в прошлом месяце. 18 июня во время торжественной части мероприятия в ходе визита в Берлин украинского президента Владимира Зеленского, канцлеру Германии стало плохо. На опубликованном видео можно заметить, как у Меркель трясет все тело. При этом она почти не стоит на ногах и изо всех сил пытается удержать равновесие и как-то взбодриться. Так, немецкий политик несколько раз меняет положение рук — раз десять за минуту.

Фотографы, которые присутствовали на встрече, рассказали корреспонденту РИА «Новости», что немецкому лидеру действительно было плохо. По их словам, сильная дрожь бросалась в глаза особенно во время исполнения государственного гимна.

Украинский лидер объяснил свое поведение тогда тем, что он стоял рядом с ней, «и она была в безопасности», передает Bild.

Между тем, сама Меркель объяснила возникшее недомогание обезвоживанием. В тот день стояла жаркая погода — столбики термометров поднялись до +30°C. Впоследствии на пресс-конференции она рассказала, что «выпила несколько бутылок воды», после чего почувствовала себя «очень хорошо».

Аналогичный случай произошел с ней 27 июня, когда Меркель была на приеме у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Тогда ей предложили стакан воды, но канцлер отказалась.

В третий раз приступ дрожи она испытала 10 июля во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, передает РИА «Новости». Ей стало плохо, она не сдвинулась с места и никак не подавала виду, что ее трясет. В то же время, стоящий рядом с ней во время исполнения государственного гимна, глава финского правительства на происходящее никак не отреагировал.

По мнению специалиста по чтению по губам Джудит Хартер, немецкий канцлер произносила во время недомогания «я справлюсь» («Ich schaffe das»). Это, как рассказала эксперт радиостанции Antenne Bayern, можно заметить на видео со встречи.

Позже Меркель сказала журналистам, что нет поводов для беспокойства, так как чувствует она себя хорошо. После этого инцидента, на следующий день, впервые в истории Германии канцлер страны слушала гимны сидя, сообщает газета Welt. По информации таблоида Bild, протокол изменили специально по желанию канцлера. Как подчеркивает Spiegel, Ангелу Меркель начинало трясти, в случаях, если ей приходилось долго стоять.