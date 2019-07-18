75-летие Победы: кто приедет в Москву

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого глава республики принял приглашение российского лидера на торжества, посвященные празднованию 75-летия Победы в 2020 году. Об этом информирует официальный сайт Кремля.

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«Эмманюэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе французских властей.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что Белоруссия примет активное участие в торжественных мероприятиях. Об этом он сказал во время пленарного заседания VI форума регионов России и Белоруссии, напомнив, что будущий год объявлен Годом памяти и славы.

«Планируется масштабная программа торжественных мероприятий, в которых, как мы рассчитываем, белорусские друзья примут самое активное участие», — отметил он.

«В следующем году будет отмечаться знаменательное событие — 75 лет окончания Великой Отечественной войны. Наши народы заплатили высокую цену за свою свободу и независимость, за возможность жить в мире. Мы обязаны сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать действенную поддержку ветеранам», — обратил внимание Владимир Путин.

Российский лидер также приглашал в Москву на празднование юбилея Победы лидеров мировых держав во время саммита «большой двадцатки» в Осаке, который прошел в конце июня. Среди приглашенных были президент США Дональд Трамп и глава французской республики Эмманюэль Макрон. Кроме того, Путин передал приглашения на 75-летие Победы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и председателю КНР Си Цзиньпину.

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что приглашение американского лидера должно напомнить миру о боевом братстве армий двух стран и общей победе над фашизмом, передает РИА «Новости».

«Мы будем рады вместе с американскими друзьями отметить это торжество. Напомним миру о боевом братстве наших армий в годы Второй мировой войны, об общей победе над фашизмом», — приводит агентство слова чрезвычайного и полномочного посла РФ в США.

После того, как Трампу было вручено приглашение, в российском МИДе отметили, что он принял его с энтузиазмом.

Как вскоре после переговоров лидеров Соединенных Штатов и России отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, реакция Дональда Трампа была «эмоциональной и конструктивной».

«Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал, достаточно эмоционально и сказал, что, действительно, еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно. И сказал, что будет ждать официального приглашения — и оно в ближайшие дни будет направлено», — сказал представитель Кремля в конце июня в эфире Первого канала.

Кроме того, 8 июля Владимир Путин по телефону пригласил на парад Победы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля посетить Москву в будущем году для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

По словам главы российского государства, в стране пройдут масштабные мероприятия по случаю празднования дня Победы 9 мая 2020 года. Владимир Путин подчеркнул, что важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии. Российский лидер выразил надежду на то, что многие высокие представители мировых держав смогут принять участие в торжествах, посвященных этому знаменательному дню.

Между тем подготовка к празднованию юбилейной даты уже началась. Так, 5 июля в выставочном центре «Курск — город воинской славы» открылся координационный центр Центрального федерального округа по подготовке волонтеров, которые будут задействованы в организации мероприятий.

Пресс-служба ВОД «Волонтеры Победы» отметила, что центр будет разрабатывать методические пособия для добровольцев ЦФО, информировать о возможности стать волонтером, а также обучать добровольцев. Кроме того, в обязанности центра также входит помощь во взаимодействии с органами государственной власти и работа, связанная с проектом «Международная команда волонтеров 75-летия Победы», передает РИА «Новости».