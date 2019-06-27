«Так не будет»: Украину не устроило предложение России

Украинские власти не согласны с предложением России относительно арестованных военнослужащих Украины, которые в ноябре прошлого года нарушили российскую госграницу. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Получили российскую дипломатическую ноту. Россия «отчиталась» о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять», — написал политик в своем фейсбуке.

По его мнению, Москва в направленном документе «пытается заставить» Киев признать законность «судебного преследования» украинских военных, а также «косвенно и оккупацию Крыма». Таким образом, отметил Климкин, Россия требует от Украины действий в рамках российского уголовно-процессуального законодательства. «Так не будет», — уверен глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он в который раз снова потребовал «немедленно и безусловно» освободить украинских моряков и корабли.

Днем ранее пресс-служба МИД Украины сообщила, что российские дипломаты запросили у Киева письменные гарантии. Они заключаются в том, что украинские власти берут на себя обязательство продолжить уголовное преследование украинских моряков согласно законам России, передает РИА «Новости».

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, киевские власти отказались от обсуждения вопроса, связанного с задержанными в Керченском проливе моряками.

«Украина отказалась не только от этого предложения, она отказалась даже в принципе обсуждать этот вопрос. Вот в чем парадокс», — отметила Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», подчеркнув, что со стороны Москвы это предложение было беспрецедентным шагом.

Кроме того, Мария Захарова выразила мнение, что Украине нужен только шум вокруг скандала с участие военнослужащих, а не сами моряки.

«Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года», — написала она в фейсбуке. Захарова считает, что Киеву украинские моряки «нужны исключительно в России». Они, отмечает дипломат, используются «как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах».

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал о ноте, направленной министерством иностранных дел России, и об ответе Украины на этот документ.

«Я сейчас говорю про ноту от РФ о возвращении наших моряков и ноту ответ, которую отослал МИД… Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин [глава МИД Украины Павел] Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — заявил Зеленский.

Он отметил, что узнает о решениях, принятыми внешнеполитическим украинским ведомством, исключительно из интернета, передает РИА «Новости». «Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из интернета», — отметил глава государства.

Кроме того, он потребовал от дипломатов объяснений ситуации. «Я не понимаю, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от Украины, когда это компетенция президента. Я хочу, чтобы МИД публично объяснил свои действия вам [журналистам], а я от вас уже узнаю их ответ», — предложил Зеленский на брифинге.

В то же время Владимир Зеленский обратился и к своему российскому коллеге Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

«У нас у всех есть дети, верните детей родителям», — обратился к Путину Зеленский, перейдя на русский язык.

Инцидент с украинскими моряками произошел в ноябре прошлого года в Керченском проливе. Три украинских судна нарушили госграницу России в Черном море. Военнослужащие совершали опасные маневры и не реагировали на требование российских спецслужб остановиться.

В итоге пограничникам пришлось применить оружие и задержать нарушителей. Трое из 24 украинских моряков получили ранение, однако вскоре им была предоставлена необходимая медицинская помощь. Всех иностранных военнослужащих задержали и возбудили против них уголовное дело по факту произошедшего.

Украинская сторона обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS), который в конце мая 2019 года вынес решение. Согласно постановлению суда, Россия должна отпустить 24 украинских моряка и вернуть конфискованные судна Украины. В Киеве принятое решение судьи назвали «настоящей победой».

При этом освобождение украинских моряков не означает, что уголовное дело против них должно быть приостановлено, отметил трибунал. Согласно вынесенному постановлению, обе стороны конфликта должны были до 25 июня предоставить ITLOS отчеты об урегулировании конфликта.