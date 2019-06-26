Не так обращаются: США недовольны содержанием Уилана

Представители американского посольства в Москве недовольны содержанием арестованного по обвинению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Они посчитали, что с ним ненадлежащим образом обращаются в СИЗО, и отправили в российское министерство иностранных дел ноту протеста. Об этом в среду сообщается на странице дипмиссии в твиттере.

«Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО. Мы попросили расследовать эту ситуацию и обеспечить безопасность и защиту г-на Уилана», — такое сообщение разместила дипмиссия в твиттере.

Там отметили, что главным приоритетом посольства является «благополучие граждан США за рубежом».

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Отметим, что Уилан был задержан сотрудниками российских спецслужб 28 декабря 2018 года. Как сообщили в ФСБ, задержание уроженца Канады, который также имеет паспорта США, Ирландии и Великобритании, происходило во время шпионской акции. Правоохранители возбудили против него уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Пол Уилан, по информации ТАСС, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner. Организация занимается производством комплектующих для автомобилей и базируется в Мичигане.

В то же время, как утверждает брат обвиняемого, Пол Уилан является бывшим морским пехотинцем. В Москву он приезжал на свадьбу к другу, передает РИА «Новости». Кроме того, как отмечает агентство со ссылкой на оглашенные в суде данные, Уилан регулярно приезжал в Россию с 2007 года. Однако фабула дела не раскрывается официально из-за секретности.

Отправление ноты протеста не первый предпринятый посольством США в Москве шаг в связи с задержанием американского гражданина. Несколькими днями ранее дипломаты потребовали представить в суде доказательства вины Пола Уилана, передает российское издание.

«Гражданин США Пол Уилан находится под стражей 175 дней. Прошло почти шесть месяцев, но до сих пор не было представлено каких-либо доказательств его вины. Российские власти утверждают, что Уилан был якобы пойман с поличным», — отметили представители дипмиссии, разместив пост в твиттере.

Они также добавили, что требуют представить в суде доказательства его вины или «прекратить играть в игры».

Ранее, 20 июня, во время заседания Мосгорсуда, Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже, попросил помощи у властей США, Канады, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА «Новости».

«Я прошу глав правительств, власти — Оттаву, Дублин, Лондон и Вашингтон — оказать помощь, выразить публичную поддержку. Мистер президент [Дональд Трамп], мы не можем сделать Америку великой, если вы не можете защитить своих граждан по всему миру», — сказал арестованный до 29 августа Пол Уилан.

Кроме того, гражданин Соединенных Штатов и еще нескольких стран отметил, что сотрудники СИЗО, в котором его содержат, начали относиться к нему внимательнее и дружелюбнее после того, как он пожаловался на условия. В то же время факт своего нахождения под стражей он назвал «абсурдным политическим похищением».

Отметим, что в мае Уилан заявил, что «не принимал душ в течение двух недель», «сам вынужден стричь свои волосы» и «нет возможности получить помощь от дантиста». После этого его посетили члены ОНК. Они отметили, что обвиняемый содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник.

Проблем с условиями задержания, по их словам, нет, за исключением того, что ему не разрешают жаловаться на родном языке и отсутствует переводчик. Однако у него есть англо-русский словарь, передает РИА «Новости».

Кроме того, в конце мая с ним встречались представители посольства США. «Сотрудники посольства виделись с Полом в пятницу, 31 мая, и просили его предоставить дополнительные детали», — сообщил его брат Дэвид Уилан.

По его словам, его брата допрашивают не только в Лефортово, но и в «штаб-квартире ФСБ на Лубянке». Родственник арестованного отметил, что во время визита послов «российские власти пытались не дать представителям США обсудить набор тем, которые были конкретно обозначены в заявлении Пола в зале суда».