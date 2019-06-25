О войне и Украине: что обсудят Путин и Трамп

На саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин будут обсуждать двусторонние отношения и ситуацию на международной арене. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома, передает ФАН.

«Полноформатного саммита не ожидается. Это обычное мероприятие, которое происходит в таких случаях, это не официальный саммит», — подчеркнул американский чиновник.

Он отметил, что Трамп и Путин обсудят положение дел в Сирии, Иране, Венесуэле и на Украине. Кроме того, темой для разговора двух лидеров станет вопрос ядерного разоружения. Представитель Белого дома подчеркнул, что список тем — предполагаемый.

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Президент США Дональд Трамп максимально заинтересован в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в разговоре с НСН научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«Встреча будет призвана сыграть символическую роль — показать, что Трамп за эти 2,5 года вырос с ведущего мирового лидера. Но за 2,5 года Трампу не дали построить с Россией продуктивные отношения. Да, такая встреча Трампу нужна по предвыборным соображениям», — подчеркнул американист.

По мнению Васильева, вопрос встречи с Путиным актуален для Трампа после «оправдательного» результата расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. Он, напомним, заявил, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, но никакого сговора между Трампом и Кремлем не было.

«Вопрос встречи с Путиным становится актуальным для Трампа, чтобы добиваться продления мандата: вот, мне что-то не удалось на первом сроке, сделаю на втором. Такое часто бывает в Америке», — отметил эксперт.

Он добавил, что два лидера будут обсуждать, скорее всего, вопросы стратегической стабильности и выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«С этой точки зрения встреча с Владимиром Путиным крайне неудобна для Трампа, потому что российская сторона может поставить проблему в центр переговоров», — отметил Васильев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказался по поводу возможной встречи Путина и его американского коллеги на саммите G20.

По словам чиновника, во время саммита 28 и 29 июня у Путина запланировано много двусторонних встреч.

«Мы продолжаем работать над графиком контактов президента», — сказал Песков. Он отметил, что в настоящее время к этому нечего добавить.

Сам Владимир Путин двумя днями ранее заявил, что Россия готова ждать, пока США «созреют» для диалога. «Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, его американский коллега Дональд Трамп скован в свободе действий политической системой США. Тем не менее, он способен и к самостоятельным решениям, добавил президент РФ. «Многое зависит от политической воли», — подчеркнул он.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что российско-американские отношения переживают не лучшие времена. «Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что Кремль не теряет надежду на улучшение ситуации — возможно, наладить отношения с США удастся после саммита G20 в японской Осаке.

За неделю до этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что отношения между Вашингтоном и Москвой «скоро наладятся».

«Я думаю, мы можем иметь хорошие отношения с Россией», — выразил надежду американский лидер. Ранее он неоднократно заявлял, что «любит Россию» и стремится наладить с Москвой хорошие и продуктивные отношения. При этом при Трампе на РФ было наложено большое количество санкций, а дипломатические отношения значительно ухудшились — ряд экспертов говорит, что подобного не было даже во времена «холодной войны».