Насыщенный график: будет ли встреча Путина и Трампа на саммите G20

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что график рабочих встреч с мировыми лидерами во время саммита «большой двадцатки», который пройдет 28-29 июня, еще верстается.

«Мы продолжаем работу над графиком контактов президента, пока больше добавить нечего. Поездка будет чрезвычайно насыщенная, пятница и суббота будут чрезвычайно насыщены и многосторонними и двусторонними встречами», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Однако Песков не уточнил планы президента России встретиться с его американским коллегой Дональдом Трампом. Он добавил, что по пути в Осаку у Путина не будет никаких остановок — он полетит прямым рейсом. «Обратно может быть остановка. Сообщим», — не исключил вероятность посещения президентом каких-либо регионов его пресс-секретарь.

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В то же время он отметил, что планируется встреча с японскими представителями. Однако раскрывать детали подписания каких-либо соглашений «чуть-чуть преждевременно».

«Я сейчас пока не буду никаких деталей российско-японских контактов выдавать. Работа по подготовке продолжается. Действительно, планируется контакты Путина и [премьер-министра Японии Синдзо] Абэ, и, действительно, планируется подписание ряда документов. Каких? Вы узнаете позже», — заключил Песков.

Во время «Прямой линии» 20 июня глава Владимир Путин заявлял, что Россия готова к переговорам с США.

«Диалог всегда хорош, он всегда востребован, и, разумеется, если американская сторона проявляет к этому интерес — я уже много раз об этом говорил — мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнеры к этому готовы», — сказал Путин.

Он отметил, что даже, если американский лидер и «хочет сделать какие-то шаги навстречу», у него есть «масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов». Особенно, подчеркнул глава России, в условиях начала избирательной кампании, в которую президент США «уже вступил».

«Поэтому, думаю, что не так все будет просто и в наших отношениях, и, имея в виду, что часть американского истеблишмента спекулирует на российско-американских отношениях и пытается для себя что-то выловить в этой мутной воде, придумывая всякие фейки, которые не подтверждаются», — подчеркнул российский глава страны.

Он отметил, что, как только американская сторона будет готова к диалогу, Россия ответит таким же образом. Путин обратил внимание, что сторонам есть о чем поговорить, в том числе о налаживании нормальных межгосударственных отношений во всех областях. «Ведь американские компании не уходят с российского рынка, работают, хоть оборот и небольшой», — сказал Путин, отметив, что товарооборот между Россией и США при Дональде Трампе вырос на $5 млрд.

Ранее, 16 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сказал, что полноформатная встреча лидеров России и США в рамках саммита G20 может быть подготовлена и накануне этого мероприятия.

«Это [организация встречи] может быть даже в канун начала «двадцатки», — сказал Песков.

Он отметил, что в случае встречи «на ногах» главам государств не удастся обсудить весь спектр вопросов общей повестки. «Тот объем вопросов, который надлежит обсудить, который действительно стоит на повестке дня, так [обсудить] не удастся», — отметил пресс-секретарь президента.

Незадолго до этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможность встречи лидеров на саммите в Осаке пока под вопросом, передает ТАСС.

«Что касается встречи с американцами, я что могу сказать, «в воздухе висит» эта идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках «двадцатки», но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала», — сообщил журналистам Ушаков.

Кроме того, он отметил, что России пока не обсуждала какие-либо конкретные элементы встречи: «время, место проведения, повестку дня».

Отметим, что предыдущая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна была состояться на предыдущем международном саммите G20 в Аргентине в декабре 2018 года. Но американский лидер за сутки до согласованной даты отменил свое участие в ней. В связи с этим российская сторона заявила, что готова к диалогу, но только в том случае, если предметная и конкретная инициатива такого контакта будет исходить от Вашингтона.