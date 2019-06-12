«Зачем им альянс»? Зеленский и Тимошенко обсудили выборы

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко обсудила в администрации президента с главой государства Владимиром Зеленским намеченные на 21 июля досрочные парламентские выборы.

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«Только провела встречу с президентом Владимиром Зеленским в его администрации. Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которые от новой власти ожидают люди», — написала парламентарий в фейсбуке.

В администрации президента Украины сообщили, что встреча состоялась по просьбе Тимошенко.

«Встреча состоялась в Администрации президента. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период перед внеочередными парламентскими выборами», — рассказали на Банковой.

Обсудил Зеленский ситуацию в стране и во властных структурах в преддверии выборов также и с бывшим украинским лидером Виктором Ющенко.

«Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства», — сообщили в администрации.

Согласно последнему опросу за партию Зеленского «Слуга народа» готовы отдать голос 47,5% электората.

На втором месте с 10,4% сторонников идет объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь», которое возглавляет украинский миллиардер Виктор Медведчук.

«Бронзу» с 7,9% голосующих завоевывает партия Петра Порошенко «Европейская солидарность», которая придерживается исключительно евроатлантического вектора развития Украины. На четвертом месте оказывается «Батькивщина» с 7,5% поддерживающих.

Политолог Юрий Голубь не уверен, что предложение Тимошенко о союзе со «Слугой народа» заинтересует Зеленского – после победы на президентских выборах, передает ФАН.

«Зеленский успешно победил без помощи Тимошенко и без каких-либо обязательств по отношению к ней. После победы сам новый хозяин президентского кресла и члены его команды делали аккуратные комплименты в адрес лидера «Батькивщины», но до четкого приглашения и даже до официальных переговоров дело не дошло. В итоге теперь Тимошенко снова, уже в открытую, напрашивается в союзники и выступает в еще более слабой позиции», — считает эксперт.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник также сомневается в заинтересованности Зеленского в таком альянсе, передает НСН.

«Рейтинги партии Тимошенко и партии Зеленского несравнимы. Зеленский сегодня пытается получить «контрольный пакет» — минимум 226 депутатов. Если он его получит, зачем ему тогда Тимошенко?

Она при создании коалиции будет, минимум, требовать пост премьера и министров. Дальше этот конфликт будет только углубляться. Учитывая положение Тимошенко в парламенте, ей хотелось бы присоединиться к колоссу. Поэтому она дает такие положительные сигналы», — пояснил политик.

Интересно, что партия Зеленского уже опубликовала свою предвыборную программу, и там не упомянуты ни Россия, ни Крым, ни ситуация в Донбассе. Как говорится в документе, партия идет на выборы, чтобы привести в украинский парламент «порядочных людей, которые будут служить Украине и своим избирателям».

Однако, на победу надеется и Порошенко. Более того – он уверен в триумфе своей партии и в том, что сам он после этого займет кресло председателя правительства Украины.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич полагает, выбор Порошенко в качестве премьера станет катастрофой для Украины.

«На мой взгляд, Владимир Зеленский, руководствуясь даже элементарным инстинктом самосохранения, должен делать все, чтобы партия Петра Порошенко не только не набрала значительное число голосов на выборах в парламент, но и вообще не попала туда», — указал сенатор.

По его словам, партия «Слуга народа» может проиграть «Европейской солидарности» только в одном случае – если Зеленский будет соревноваться с предыдущим президентом Украины в антироссийской риторике, поскольку на этом поле «Порошенко равных нет».

Что касается нынешнего состава Верховной рады, то неделей ранее

Зеленский заявил, что его решение о роспуске парламента было верным.

При этом глава государства иронически поблагодарил парламентариев «за работу». По его мнению, решение Рады оставить мажоритарную систему и «старых министров и силовиков на должностях» позволяет ускользнуть от ответственности за незаконное обогащение.

Однако, позднее в конституционный суд Украины обратились 62 депутата, которые считают, что указ Зеленского неконституционен, так как президент не может заявить об отсутствии или же наличии коалиции. Именно факт наличия парламентского большинства, дата его создания и вопрос, кто может состоять в коалиции, стал главным предметом разбирательства.

КС рассмотрел вопрос о законности указа Зеленского и сообщил, что вынесет решение не позднее 29 июня. Однако представитель президента в суде Федор Вениславский выразил надежду, что заключение будет вынесено как можно раньше. Зеленский на в этой связи заявил, что его решение полностью соответствует конституции и отметил, что рейтинг доверия граждан к Раде упал до 4%.