«Прагматичные подходы»: как ответит Киев на участие России в ПАСЕ

Если российская делегация вернется в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), не выполняя какие-либо условия, то Украина станет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, написав статью на сайте «Европейской правды».

«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — пообещал Климкин.

Ранее, 11 июня, помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду на разумное разрешение кризиса в ассамблее, говоря о возможных сроках восстановления прав российской делегации в ПАСЕ, передает РИА «Новости».

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«Я надеюсь, что всё-таки разум возобладает... последние тенденции и последние решения... настраивают на более-менее позитивный и конструктивный лад», — отметил Ушаков. При этом в администрации президента России подчеркнули, что будут следить за развитием ситуации.

За несколько дней до этого российский сенатор Алексей Пушков написал в своем твиттере, что «страны, которые молчали в тряпочку, когда США захватили Ирак, бомбили Ливию, помогали джихадистам в Сирии, вдруг стали говорить, что у них, мол, есть «компас ценностей».

«И они против восстановления прав России в ПАСЕ. Но компас у них порченый: вместо севера указывает на Вашингтон», — так отреагировал сенатор на негативные высказывания со стороны противников возвращения России в состав ПАСЕ.

Одним из таких оппонентов является министр украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин. 4 июня он заявил в твиттере, что Совет Европы ослабнет после того, как российская делегация вернется в ПАСЕ. Кроме того, по его словам, организация лишится важного кредита доверия. «Европа, к сожалению, тоже», — добавил Климкин.

В тот же день замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар пообещал, что киевские власти изменят свою позицию относительно парламентской ассамблеи. Об этом он заявил в эфире «Украинского радио», передает ФАН.

«В данном случае голосование состоялось не так, как мы этого хотели. Конечно, ничего архикритичного не произошло, но возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу доверия к этой организации», — отметил дипломат, говоря о возможном участии России в июньской сессии.

По его словам, западные страны «попустительски» относятся к «нарушению Россией прав человека и основ демократии в Европе». При этом, считает Боднар, Украина скорректирует свое отношению к организации — в сторону «более функционального».

Днем ранее, 3 июня, регламентный комитет ПАСЕ решил отступить от правил ассамблеи и пригласить на грядующую сессию парламенты тех стран, которые на данный момент в Ассамблее не представлены, в их числе и Россию.

«Комитет предлагает отступить от правил ПАСЕ, чтобы пригласить… Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию — для представления своих полномочий на неполной сессии в июне 2019 года», — сообщили в организации.

О том, что Россия возможно сохранит свое членство в ПАСЕ, было сказано еще 17 мая. Тогда состоялась встреча глав МИД Германии и России. Немецкий министр Хайко Маас по итогам переговоров отметил, что это «хорошо», что была достигнута «договоренность о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее в Совете Европы». Тогда же он отметил, что «миллионы россиян могут просить защиты в Европейском суде по правам человека».

Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия надеется на исполнение всеми сторонами принятого в Хельсинки решения о том, что все делегации равны.

«Мы очень ценим, что наша последовательная линия на восстановление справедливости была поддержана и генеральным секретарем Совета Европы и ответственными делегациями стран-членов. А таких оказалось большинство», — добавил министр России.

Принятое решение, по его словам, «открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, который был создан неправомерным решением ПАСЕ». После встречи со своим немецким коллегой, Лавров сказал, что конфликт решится в июне, когда состоится очередная сессия ПАСЕ.

«Мы не стремимся выходить из Совета Европы, как об этом пытаются распускать слухи. Не отказываемся ни от одного из своих обязательств, включая финансовые», — заявил глава российского ведомства.