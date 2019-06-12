«Без дискуссии»: постпреды продлили «крымские санкции»

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) решили продлить антироссийские санкции по крымскому вопросу, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в структурах ЕС.

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«Постпреды рассматривали сегодня на заседании решение совета о продлении ограничительных мер по Крыму и Севастополю. В повестке был пункт без обсуждения, согласовано решение использовать письменную процедуру принятия», — сказал собеседник агентства. Теперь предложение по продлению санкций в отношении России сроком на один год направлено на окончательное утверждение Совета ЕС.

Как отметило издание, комитет постпредов не является самостоятельным институтом ЕС и не может принимать окончательные решения. Этот орган координирует и подготавливает работу различных структур Совета Евросоюза. Кроме того, комитет согласовывает документов, которые вносятся на его утверждение. Следующее заседание Совета ЕС состоится 17 июня и пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств европейских стран.

Как отмечает ТАСС, источник в Брюсселе сообщил журналистам, что решение принято без обсуждения.

«Решение принято без дискуссии. Официальное продление утвердит Совет [ЕС на уровне министров] на следующей неделе», — сказал собеседник. По его словам, в Совете ЕС также не будет никакого обсуждения этой темы, санкции продлят без открытого голосования.

Ранее санкции против России были продлены в июне 2018 года до 23 июня 2019 года. Эти ограничительные меры относятся к лицам Евросоюза и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией полуострова.

В марте 2014 года среди крымчан состоялся референдум, по итогам которого Крым попал под российскую юрисдикцию. Во время голосования абсолютное большинство — 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев — приняли это решение, которое не было признано легитимным странами ЕС и США.

Украина до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. При этом Москва заявляла, что жители региона самостоятельно сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам главы российского государства Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В июне 2014 года началась политика непризнания странами ЕС присоединения Крыма к России. Согласно этой политике, европейские страны, входящие в союз, должны отказаться от любых экономических контактов с Крымом. В том числе, государствам ЕС запрещено вести торговлю с Крымом практически любыми товарами. По данным ТАСС, санкционный список занимает более 100 страниц и включает в себя категории товаров от морской соли до космических кораблей.

Под запрет Брюсселя также попадает покупка недвижимости и строительство инфраструктуры на полуострове, оказание туристических услуг. Кроме того, ЕС не выдает визы россиянам, которые получили свой загранпаспорт в Крыму. Помимо этого, круизным лайнерам нельзя заходить в крымские порты, а самолетам осуществлять посадку на аэродромах региона. Исключением являются только ЧП.

Ограничительные меры, принятые в рамках этой европейской политики, являются одним из трех пакетов санкций ЕС, который ежегодно продлевается. При этом, это никак не связано с выполнением минских договоренностей, и в документах Евросоюза не прописан механизм отмены ограничений.

Ранее глава делегации европейских общественников Татьяна Говорова-Генард заявила, что введенные против Крыма санкции являются ошибкой.

«Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции», — цитирует главу группы представителей стран ЕС, приехавших на полуостров, РИА «Новости».

В разговоре с журналистами она обратила внимание на то, что европейские страны постепенно начинают понимать, что Крым принадлежит России и является ее неотъемлемой частью. «В Европе страна за страной начинают понимать, что Крым является российским регионом, начинают понимать, что санкции ни к чему хорошему не приводят. Для нас, российских соотечественников, живущих за рубежом, это очень важно», — выразила свое мнение Говорова-Генард.

Она отметила, что члены делегации лично общались с крымчанами. Европейские общественники, по ее словам, поняли, что реальная жизнь жителей полуострова отличает от того, что пишут в газетах и говорят чиновники заграницей.

«Мы свободно общались с людьми в кафе, в такси, на пляже, в городе. То, что мы здесь услышали и увидели, донесем своим друзьям, родным, знакомым», — пообещала руководитель делегации.