Такой Гидромет не нужен: Лукашенко разнес синоптиков

Администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко предстоит разобраться с точностью работы Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), передает «БЕЛТА».

«С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50–70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен», — считает глава государства. Такое заявление, отмечает агентство, он сделал во время согласования кандидатов, назначенных на руководящие должности в местной власти.

Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что ему приходится ориентироваться на прогнозы погоды, которые делают военные. Однако, как отметил белорусский лидер, их почти 100% прогноз кратковременен — всего ближайшие 12 ч. «Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться», — подчеркнул глава республики.

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Вопросы к работе Белгидромета у Лукашенко возникли в связи с темой сельского хозяйства. Он говорил, что надеется на улучшение погодных условий, которые способствовали высокой урожайности, и в то же время выразил мнение, что белорусские синоптики не справляются со своими обязанностями.

В связи с климатическими условиями президент отметил, что его беспокоит ситуация с урожайностью в некоторых регионах. В частности, он обеспокоен отсутствием дождей в центральной части страны. Отметим, что на этой неделе в Белоруссии столбики термометров, по сообщениям метеорологов, могут подняться до +34°C, при этом осадков практически не будет.

«Здесь ситуация очень серьезная. На востоке, на западе и в центре проблемы будут в зависимости от того, какие почвы. <…> Надо по-хозяйски посмотреть в связи с климатическими условиями, что предпринять в растениеводстве. Ни в коем случае ничего не потерять», — предупредил Александр Лукашенко. При этом он вспомнил, что в прошлом году государству пришлось использовать зернофуражные резервы из-за неурожая.

Белгидромет намерен повысить точность своих прогнозов при помощи развития кадрового, технического, программного потенциала. Об этом заявил в середине мая начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды минприроды Белоруссии Роман Лабазнов, передает издание «БЕЛТА».

Прежде всего, по его мнению, структуре необходимы высококвалифицированные кадры. В качестве второго важного фактора улучшения работы метеорологического центра он отметил математическое моделирование прогноза погоды.

«Увеличение заблаговременности прогнозирования погоды так называемым ручным способом невозможно. Высокопроизводительные компьютеры это умеют. Мы также на этом пути», — сказал Роман Лабазнов.

При помощи математического моделирования синоптики могут делать прогнозы на трое суток вперед. Белгидромет стремится развивать свое техническое оснащение. Так, белорусские метеорологи, по данным издания, используют более мощный компьютер, которым располагает Росгидромет.

Помимо этого, специалисты из Белоруссии взаимодействуют и с Европейским центром среднесрочных прогнозов, который обладает одними из лучших вычислительных возможностей.

Роман Лабазов убежден, что все это в совокупности поможет увеличить точность прогнозов погоды. Кроме того, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды намерено пересмотреть методику и оценку оправданности прогнозов погоды.

Также спикер подчеркнул, что Гидрометцентры Белоруссии и России намерены продолжать реализацию совместных проектов. «Направлений достаточно много. Прежде всего, это повышение качества и оправданности прогнозов погоды, мониторинг окружающей среды, дистанционное зондирование Земли, климатическое обслуживание», — рассказал он, отметив также институциональное регулирование и унификацию законодательств двух стран.

О том, что метеорологические центры двух стран намерены развивать совместную научную деятельность, говорил и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык, передает агентство.

«Без науки не будет прогресса. Это для всех аксиома», — цитирует издание министра. По мнению Худыка, имеют важность постоянный поиск и внедрение новых форм обработки данных, новые виды гидрометеорологических услуг, а также наличие профессионалов.

«Метеорологи — штучный товар, и проблема подготовки таких специалистов является интернациональной. Поэтому не менее важной задачей является организация совместной и системной работы по подготовке и повышению квалификации специалистов», — подчеркнул белорусский чиновник.