«Российское дело»: Мюллер расскажет всю правду. LIVE

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня спецпрокурор США Роберт Мюллер сделает заявление о проводимом им расследовании российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. Это будет первый раз, когда Мюллер публично расскажет о «российском деле» с момента его начала в мае 2017 года.

Мы внимательно следим за заявлениями Мюллера и рассказываем о самых важных тезисах, а также реакциях на его выступление.