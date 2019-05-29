«Российское дело»: Мюллер расскажет всю правду. LIVE

Мюллер впервые рассказывает о «российском вмешательстве» — онлайн

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «российское вмешательство» в американские выборы и не нашедший признаков сговора команды Дональда Трампа с Москвой, прерывает длительное молчание и впервые выступает с публичным заявлением по итогам расследования. Этого от него уже давно требовали конгрессмены-демократы, однако Мюллер так и не согласился посетить слушания. О чем скажет американский спецпрокурор, «Газета.Ru» рассказывает в режиме онлайн.
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17:41

Впрочем, после завершения двухлетнего расследования и предоставления его итогов, история не закончилась. Юридический комитет палаты представителей рекомендовал провозгласить голосованием, что конгресс недоволен генпрокурором Уильямом Барром в связи с тем, как тот отчитывался о делах администрации и «российском расследовании» Мюллера.

17:30

При этом в докладе говорится, что российские лица якобы пытались осуществлять вмешательство в кампанию, дискредитируя кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Москва подобные обвинения последовательно отвергает.

17:25

Во время всей своей работы спецпрокурор предпочитал сохранять молчание, которое было нарушено только публикацией итогов расследования. В результате Роберт Мюллер объявил, что между командой Дональда Трампа и Кремлем не было сговора. Он также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.

17:20

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня спецпрокурор США Роберт Мюллер сделает заявление о проводимом им расследовании российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. Это будет первый раз, когда Мюллер публично расскажет о «российском деле» с момента его начала в мае 2017 года.

Мы внимательно следим за заявлениями Мюллера и рассказываем о самых важных тезисах, а также реакциях на его выступление.