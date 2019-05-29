«Вопрос справедливости»: Кравчук объяснил возвращение Саакашвили

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили было для действующего главы государства Владимира Зеленского вопросом морального характера. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Для Зеленского это был вопрос справедливости и достоинства», — заявил первый украинский президент.

По его словам, экс-глава Украины Петр Порошенко «быстро дал и быстро отнял» у Саакашвили украинский паспорт, исходя из личных интересов. При этом Кравчук подчеркнул, что бывший президент Грузии должен работать «на своей земле, на своей родине», а не на Украине.

Он добавил, что Саакашвили стал иммигрантом, перебравшись из Грузии на Украину. Поэтому претендовать на высокие государственные должности в Киеве или других регионах политик не сможет, убежден Кравчук.

В среду, 29 мая, Михаил Саакашвили возвращается на Украину. Об этом сам политик, которому украинский лидер Владимир Зеленский вернул гражданство, написал в фейсбуке.

«Спасибо всем, кто поддерживал меня все это время! Завтра возвращаюсь к себе домой в Киев! Рейс №753 авиакомпании LOT Варшава — Киев (Борисполь). По расписанию прибываю в 17.15! С нетерпением жду встречи! Увидимся!» — написал экс-президент Грузии.

Он также заявил, что месть — не его стиль, и квитаться с Порошенко за лишение его гражданства Саакашвили не будет — важнее справедливость.

Политик отметил, что нужно ориентироваться на будущее, на реформы на Украине. Политик добавил, что намерен поддерживать нового президента Украины Владимира Зеленского.

Порадовалась за возвращенного в гражданство Украины политика и лидер партии «Батькивщина», экс-председатель правительства Украины Юлия Тимошенко.

«Говорила тогда, скажу и сейчас: лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства было политической местью со стороны Петра Порошенко. Правовой беспредел и вопиющая несправедливость. Но мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться! Рада, что сегодня справедливость восстановлена, и Михаил Саакашвили снова — гражданин Украины. Поздравляю!» — указала экс-премьер.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по-прежнему рассматривает грузинского политика как предателя государства. Саакашвили практически сразу же ответил генпрокурору: «Я подумал, к черту Луценко и всех ископаемых прошлого! Давайте смотреть в будущее!»

«Старая политическая элита доказывает гражданам постсоветских стран, что коррупция — это часть их культуры и менталитета. Это, конечно, вранье. Коррупционная вертикаль нужна элите, чтобы держать общество в узде. Сломать эту вертикаль совсем не сложно — при наличии политической воли, — подчеркнул он.

В конце марта нынешнего года Зеленский признался, что считает необходимой помощь Саакашвили новому главе государства. По словам Зеленского, бывший губернатор Одесской области выполняет роль «защитника демократии Украины в Европе».

«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе и показывает это всеми своими действиями. Я думаю, он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом. Помощь такого человека понадобится», — сказал Зеленский, похвалив дипломатические навыки Саакашвили.

«Думаю, что Михаил Саакашвили играет сейчас самую большую роль, когда защищает демократию Украины в Европе и показывает это своими действиями. Он серьезный дипломат и серьезный консультант для всех людей, для всех кандидатов, которые идут сегодня в политику», — заявил Зеленский, добавив: «пускай приезжает».

Летом 2017 года Порошенко лишил Саакашвили выданного ему ранее гражданства Украины «из-за недостоверной информации в анкете». Саакашвили в феврале того же года зарегистрировал политическую партию «Рух новых сил» и начал активную оппозиционную деятельность, критикуя Порошенко и обвиняя его в коррупции.

Кроме того, Саакашвили организовал ряд протестных акций с целью добиться отставки правительства и импичмента президенту Украины под названием «Марш за импичмент». Марши проходили трижды в декабре 2017 года и два раза в феврале 2018-го. Акции 10 и 17 декабря сопровождались беспорядками. 17 декабря Саакашвили призвал своих сторонников захватить Международный центр культуры и искусств в Киеве с целью его дальнейшего использования в качестве штаба.

В феврале 2018 года Михаил Саакашвили был задержан сотрудниками государственной пограничной службы Украины в одном из ресторанов Киева и выслан в Польшу. После этого Саакашвили уехал к своей семье в Нидерланды, где получил временное удостоверение личности.