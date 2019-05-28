Мир для Донбасса: США хотят переговоров с Россией

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил на брифинге о готовности к новым контактам с Россией. Дипломат отметил, что их возможно провести в ближайшем будущем и он ждет подходящего времени для этого, передает ТАСС.

«Да, я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем. В данный момент я не знаю, в какой форме это будет.

Только что закончилась президентская предвыборная кампания на Украине и сразу же началась парламентская кампания», — сказал Волкер.

Он отметил, что за время более ранних контактов «Россия дала понять, что не видит возможностей для продуктивных дискуссий во время президентской кампании».

«Посмотрим, как теперь будут обстоять дела во время парламентской кампании, когда будет подходящее время, чтобы встретиться и продолжить обсуждение», — сообщил спецпредставитель Госдепа по Украине. По словам Волкера, главной темой переговоров должно стать решение вооруженного конфликта в Донбассе.

20 мая, после того как украинский президент вступил в должность, он объявил о роспуске Верховной рады. Позже он объявил, что досрочные выборы в парламент страны состоятся 21 июля.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов в разговоре с RT заявил, что «временной интервал», когда Волкер предлагал какие-либо варианты общения стран, «теряется в арифметической прогрессии». «Но мы всегда в таких случаях говорили, что рады протянутой руке, готовы обсуждать все темы, если они направлены на решение одной главной задачи — выполнение минских соглашений, прекращение боевых действий на востоке Украины», — сообщил сенатор.

При этом он отметил, что «активность» американского спецпредставителя понятна. «Она связана с тем, что политическая конфигурация на Украине меняется, как и настроения граждан страны», — считает Морозов.

В то же время Курт Волкер не исключил, что встреча в нормандском формате может состояться в июле, однако пока неизвестно, когда именно.

«Что касается «нормандского формата», то это находится в компетенции Германии и Франции, которые управляют этим форматом. Они обсуждали встречу в нормандском формате, возможно, в июле, но точных дат пока нет», — обратил внимание спецпредставитель Госдепартамента США. Он отметил, что для этого потребуется также согласие Украины и России.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ясности по вопросу возможной встречи пока нет. «Пока нет никаких прикидок по встрече в «нормандском формате», — сообщил представитель Кремля.

В начале мая Волкер заявил, что необходимо помогать Украине. «Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке Украины возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это РФ или нет, все равно нужно помогать Украине стать устойчивым государством», — заявил Курт Волкер венгерскому изданию Valasz Online.

Тогда же американский дипломат выразил мнение, что

Владимир Зеленский может потерять доверие, которые выразили ему избиратели, если он пойдет на «уступки» России и откажется от части Донбасса. Таким образом, считает Волкер, украинский лидер «очень быстро настроит людей против себя».

23 мая Владимир Зеленский заявил, что возможность переговоров с Россией исключена, хотя ранее президент страны хотел выдвинуть вопрос о переговорах с российской стороной на референдум. «На вопрос журналистов Громадське ТВ, будут ли переговоры с Россией, Зеленский ответил, что нет», — говорится в сообщении телеканала «Громадське ТВ».

Спустя три дня, 26 мая, лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что у команды новоизбранного главы государства нет цели решить конфликт на юго-востоке страны, передает РИА «Новости». «Слова, которые идут от команды Зеленского, от самого Зеленского, от его представителя, они свидетельствуют о том, что не было такой целенаправленности делать то, чего ждут люди», — считает Медведчук. Он отметил, что самым главным ожидание украинцев был «мир в Донбассе, прекращение боевых действий».

Тем временем, 28 мая украинский лидер впервые в качестве президента посетил позиции ВСУ на подконтрольной Киеву территории Луганской области. «В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности, на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника — 400 метров», — говорится на сайте президента.

Во время поездки он ознакомился с условиями, в которых живут военные, и отметил, что они «должны быть нормальными».

После посещения передовой главой государства в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что интенсивность обстрелов со стороны украинских силовиков усилилась.

«Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС, усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики», — рассказали в ведомстве. Представитель Народной милиции ДНР призвал «мировое сообщество заставить украинское командование прекратить геноцид мирного населения Донбасса и выполнить обязательства по соблюдению режима прекращения огня».