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Уйдет в отставку: Климкин сообщил о смене главы МИДа Украины

Климкин подаст в отставку после инаугурации Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подаст в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. По словам политика, он «безусловно» сделает это, чтобы «соблюсти политическую культуру». Климкин добавил, что новый президент должен выбрать себе команду из новых людей, однако сам он из политики пока уходить не собирается.

Глава МИД Украины Павел Климкин собирается уйти в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, передает ФАН.

«Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю», — подчеркнул Климкин.

По словам украинского министра иностранных дел, нужно соблюдать политическую культуру, поэтому он первым выступит с соответствующим предложением и уйдет добровольно.

«В политической культуре это будет правильно и по-человечески позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать», — подчеркнул Климкин. Он добавил, что уходить из политики не собирается и намерен продолжать также сотрудничество с новым президентом — в том числе как советник и участник переговоров с другими странами.

«У нас была очень хорошая встреча, мы обсуждали разные вопросы, и я считаю, что там, где сходятся принципы, приоритеты, и я в этом очень оптимистичен, <...> мы будем работать и далее», — заявил он.

Ранее Климкин в эфире телеканала «Прямой» заявил, что его сотрудничество с избранным президентом Владимиром Зеленским будет зависеть от двух вещей: обоюдного желания и совпадения приоритетов. «У меня есть свои принципы и ценности, если они будут совпадать и будет совместное желание, об этом мы будем говорить», — сказал Климкин. Он подчеркнул, что не намерен отступать от «того, что мы делали эти пять лет».

Климкин стал министром иностранных дел в июне 2014 года. В марте 2015 года объявил личный бойкот всем российским СМИ и тогда же украинский МИД прекратил их аккредитацию.

Новым главой МИД Украины может стать бывший министр экономики Александр Данилюк, заявил еще в начале апреля один из советников Зеленского Сергей Лещенко.

«На встрече с Европейской бизнес-ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел», — сообщил он. Лещенко также подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Тем временем, в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили о продолжении курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал представитель штаба Святослав Юраш, передает НСН. По его словам, команда Зеленского всю предвыборную кампанию говорила про то, что не собирается прекращать курс на Евроатлантику.

В начале апреля и сам Зеленский, будучи лидером предвыборной гонки, заявил, что Украина продолжит курс на вступление в НАТО и Евросоюз в случае победы: курс в Европу «никто не собирается менять». Зеленский подчеркнул, что вопрос о вступлении в НАТО нужно решать только через всеукраинский референдум, предварительно объяснив населению, что альянс — это «не какой-то аллигатор».

Ранее Зеленский выразил надежду, что НАТО решит принять Украину под свою эгиду «даже в случае незавершения конфликта и деоккупации территорий».

«Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении закончить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — говорится в предвыборной программе Зеленского.

По мнению кандидата, у Украины есть две основные проблемы: одной из глобальных проблем Украины является боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну. Он также добавил, что в настоящее время бизнес на Западе ждет гарантий от Украины.

Второй проблемой страны является конфликт в Донбассе, добавил Зеленский. Он также заявлял, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского политика, он считает нужным говорить о мире в Донбассе в присутствии представителей стран Запада. Минские соглашения нужно продолжать исполнять, но сам формат нужно менять, добавил Зеленский. «Жертвовать территориями и людьми не будем никогда», — подчеркнул он.

Контакты между Украиной и НАТО начались еще в 1991 году, когда сразу же после распада Советского Союза независимый Киев решил присоединиться к Совету североатлантического сотрудничества. В 2005 году, после «оранжевой революции», при президенте Викторе Ющенко, Украина решила вступить в НАТО «в ускоренном режиме», но получила отказ со стороны Германии и Франции. При Викторе Януковиче курс на членство в НАТО был свернут, но после государственного переворота в 2014 году Петр Порошенко и его правительство решили вернуться к попыткам вступить в альянс.