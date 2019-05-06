Уйдет в отставку: Климкин сообщил о смене главы МИДа Украины

Глава МИД Украины Павел Климкин собирается уйти в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, передает ФАН.

«Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю», — подчеркнул Климкин.

По словам украинского министра иностранных дел, нужно соблюдать политическую культуру, поэтому он первым выступит с соответствующим предложением и уйдет добровольно.

«В политической культуре это будет правильно и по-человечески позволить новому президенту выбрать тех, с кем он будет работать», — подчеркнул Климкин. Он добавил, что уходить из политики не собирается и намерен продолжать также сотрудничество с новым президентом — в том числе как советник и участник переговоров с другими странами.

«У нас была очень хорошая встреча, мы обсуждали разные вопросы, и я считаю, что там, где сходятся принципы, приоритеты, и я в этом очень оптимистичен, <...> мы будем работать и далее», — заявил он.

Ранее Климкин в эфире телеканала «Прямой» заявил, что его сотрудничество с избранным президентом Владимиром Зеленским будет зависеть от двух вещей: обоюдного желания и совпадения приоритетов. «У меня есть свои принципы и ценности, если они будут совпадать и будет совместное желание, об этом мы будем говорить», — сказал Климкин. Он подчеркнул, что не намерен отступать от «того, что мы делали эти пять лет».

Климкин стал министром иностранных дел в июне 2014 года. В марте 2015 года объявил личный бойкот всем российским СМИ и тогда же украинский МИД прекратил их аккредитацию.

Новым главой МИД Украины может стать бывший министр экономики Александр Данилюк, заявил еще в начале апреля один из советников Зеленского Сергей Лещенко.

«На встрече с Европейской бизнес-ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел», — сообщил он. Лещенко также подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Тем временем, в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили о продолжении курса на вступление страны в НАТО и Евросоюз. Об этом в эфире телеканала NewsOne рассказал представитель штаба Святослав Юраш, передает НСН. По его словам, команда Зеленского всю предвыборную кампанию говорила про то, что не собирается прекращать курс на Евроатлантику.

В начале апреля и сам Зеленский, будучи лидером предвыборной гонки, заявил, что Украина продолжит курс на вступление в НАТО и Евросоюз в случае победы: курс в Европу «никто не собирается менять». Зеленский подчеркнул, что вопрос о вступлении в НАТО нужно решать только через всеукраинский референдум, предварительно объяснив населению, что альянс — это «не какой-то аллигатор».

Ранее Зеленский выразил надежду, что НАТО решит принять Украину под свою эгиду «даже в случае незавершения конфликта и деоккупации территорий».

«Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами из ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении закончить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить причиненные убытки. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — говорится в предвыборной программе Зеленского.

По мнению кандидата, у Украины есть две основные проблемы: одной из глобальных проблем Украины является боязнь инвесторов вкладывать деньги в страну. Он также добавил, что в настоящее время бизнес на Западе ждет гарантий от Украины.

Второй проблемой страны является конфликт в Донбассе, добавил Зеленский. Он также заявлял, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. По словам украинского политика, он считает нужным говорить о мире в Донбассе в присутствии представителей стран Запада. Минские соглашения нужно продолжать исполнять, но сам формат нужно менять, добавил Зеленский. «Жертвовать территориями и людьми не будем никогда», — подчеркнул он.

Контакты между Украиной и НАТО начались еще в 1991 году, когда сразу же после распада Советского Союза независимый Киев решил присоединиться к Совету североатлантического сотрудничества. В 2005 году, после «оранжевой революции», при президенте Викторе Ющенко, Украина решила вступить в НАТО «в ускоренном режиме», но получила отказ со стороны Германии и Франции. При Викторе Януковиче курс на членство в НАТО был свернут, но после государственного переворота в 2014 году Петр Порошенко и его правительство решили вернуться к попыткам вступить в альянс.