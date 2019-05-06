Нерадивый президент: в конгрессе США оценили «эффект Зеленского»

Исследовательская служба при конгрессе США подготовила аналитическую записку относительно избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает RT со ссылкой на оригинальный документ.

До сих пор неясно, какой эффект победа Зеленского окажет на отношения Украины со странами Запада, отмечается в записке. При этом политическое значение Владимира Зеленского как главы государства станет понятным лишь после выборов в Верховную раду,

назначенных на октябрь 2019 года, убеждены американские эксперты. Один из факторов риска, вызывающий беспокойство у сторонних наблюдателей, — отсутствие у Зеленского опыта в большой политике и работы на серьезных руководящих постах. Особенно важным это обстоятельство предстает в свете продолжающегося конфликта с Россией, полагают в конгрессе.

«Есть тревога, что Москва может склонить его к некому компромиссному варианту разрешения конфликта, что не соответствует национальным интересам Украины», — отмечают авторы записки.

Стоит подчеркнуть, что Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь выступает как гарант исполнения минских договоренностей. Об этом заявлял президент России Владимир Путин и другие официальные лица.

Американские власти ждут от новоизбранного президента Украины продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны, полагают, в свою очередь, в посольстве Украины в Вашингтоне.

Как сообщает ФАН, конгрессмены, согласно заявлению украинского посольства, заявили в ходе заседания, что Вашингтон должен оказать Киеву поддержку, в том числе «политическую, дипломатическую и военно-техническую», в борьбе с «российской агрессией».

Кроме того, американская сторона пообещала обратить особое внимание на наблюдение за ситуацией в Азовском море и вместе с Европой работать над расширением ограничительных мер против Москвы, добавили украинские дипломаты.

Посол России в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сделает правильные шаги для укрепления страны.

Дипломат отметил, что судить о человеке нужно по делам, а не по словам. Но, пока не прошел процесс инаугурации, говорить о делах Зеленского рано. «Пора начинать делать конкретные дела, выводить страну на правильный путь развития, чтобы Украина была сильным [государством]. Хочу верить в то, что будут сделаны правильные шаги в нужном направлении», — отметил Антонов.

Президент США Дональд Трамп уже позвонил Владимиру Зеленскому по телефону и поздравил его с победой во втором туре президентских выборов, передает НСН. В распространенном Белым домом заявлении сообщается, что глава США во время телефонного разговора с Зеленским подчеркнул готовность Вашингтона работать вместе с ним над укреплением демократии на Украине.

Трамп пожелал Зеленскому успехов и назвал прошедшее голосование «важным моментом в истории Украины». Он также отметил «непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины».

Отношения между Россией и Украиной обострились после 2014 года. В ходе «евромайдана» в Киеве произошел госпереворот, президент Виктор Янукович был отстранен от власти Верховной радой и бежал в РФ. Опасаясь насилия со стороны украинских националистов, Крым объявил о выходе из состава Украины. В ходе общенародного референдума на полуострове был решен вопрос о вхождении Крыма и Севастополя в Россию на правах субъектов федерации. В поддержку воссоединения проголосовали более 90% избирателей.

Страны Запада наложили на Россию санкции, отказавшись признавать воссоединение Крыма и обвинив Россию в агрессии на Донбассе. Москва отрицает причастность к войне на Украине, и юридических доказательств этому Киев представить не смог.