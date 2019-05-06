Печальный факт: Рабинович сомневается в успехе президента Зеленского

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в разговоре с журналистами выразил сомнение в способности избранного президента Украины Владимира Зеленского коренным образом изменить ситуацию в стране. Об этом сообщает ФАН.

«При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики — это печально, но это факт», — заявил украинский парламентарий.

По словам Рабиновича, победа Зеленского над действующим президентом Украины Петром Порошенко — это уже сыгранная им «историческая роль». Теперь украинцы на выборах в Верховную раду должны «выбрать тех, кто вернет страну в нормальное экономическое русло», подчеркнул депутат.

Парламентарий отметил, что голосовать на парламентских выборах нужно «прагматично и головой».

Как сообщает НСН, Вадим Рабинович еще до второго тура президентских выборов усомнился в возможностях Зеленского оказать серьезное влияние на украинскую политику.

«Если выбирают Зеленского, то принципиальных изменений не будет, сменится только элита», — подчеркнул он.

По его словам, новый президент не может создать коалицию и не добьется никакого успеха в парламенте. Кроме того, Рабинович сообщил, что новый глава государства не сможет изменить и того, что уже успело произойти в стране, поскольку он ограничен в полномочиях, а также не имеет свой слаженной команды.

5 мая глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо наладить взаимоотношения с российской стороной. По его словам, хорошие отношения с Россией нужны Украине по разным причинам, и первый шаг должен сделать именно избранных народом президент.

«Это Зеленский должен налаживать отношения, по разным причинам, и я могу привести массу аргументов в пользу этого, а не Москве думать, как это делать», — отметил Медведчук.

Владимир Зеленский, получивший во втором туре президентских выборов 73% голосов, к диалогу с Россией относится скептически. Избранный президент Украины посетовал, что у бывших «братских народов» осталось очень мало общего.

«Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что... из «общего» у нас осталось лишь одно — это государственная граница», — отметил политик в своем фейсбуке.

Он подчеркнул, что если Украине вернут контроль над каждым миллиметром с ее стороны, можно будет снова начать поиски «общего». Зеленский подчеркнул, что поиск компромисса возможен. «После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день», — подытожил новый украинский лидер.

Президент России Владимир Путин же, комментируя решение об упрощении порядка получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявил, что считает русских и украинцев одним народом.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы, и даже более того. Я вообще считаю, что мы [русские и украинцы] по сути — один народ. Так что, если у нас будет общее гражданство, — и русские, и украинцы от этого только выиграют», — заявил российский лидер.

28 апреля Владимир Зеленский впервые после победы обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. В своем фейсбуке он написал, что готов к переговорам с Москвой.

Кроме того, политик выразил надежду, что Россия подтвердит свою готовность к диалогу на ближайшей встрече в нормандском формате. «С нашей стороны мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России», — отметил Зеленский.

По его словам, конкретным шагом на пути к нормализации отношений между странами может стать обмен граждан по принципу «всех на всех».

В Кремле, тем временем, заявили, что выстраивать отношения с новыми украинскими властями будут исходя из фактический действий Киева. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин будет учитывать действия нового лидера Украины при определении вектора внешней политики.

«...Именно на основании конкретных заявлений и действий [Зеленского] будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — отметил представитель российского лидера.