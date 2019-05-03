Вступились за Бутину: Россия направила США ноту протеста

Российское посольство в США направило ноту протеста американским властям в связи с вынесением судом неправомерного, по мнению ведомства, приговора Марии Бутиной. Об этом сообщило российское диппредставительство на своей странице в фейсбуке.

«В связи с неправомерным решением суда в Госдепартамент направлена нота протеста. Требуем от американских властей обеспечить защиту прав и законных интересов нашей соотечественницы в соответствии с международными стандартами в области прав человека», — говорится в заявлении.

«Дипломаты посольства посетили Марию Бутину. Несмотря на всю несправедливость и суровость вынесенного 26 апреля приговора, наша соотечественница стойко и с достоинством переносит все тяготы тюремного заключения», — добавили в посольстве.

Ранее, 26 апреля, американский суд вынес решение по делу россиянки Марии Бутиной. Ее приговорили к 18 месяцам лишения свободы. 30-летней Бутиной инкриминировали участие в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ», находясь на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не зарегистрировавшись агентом иностранного государства при Министерстве юстиции США.

Судья при внесении приговора отметил, что такой срок установлен с учетом того, что обвиняемая пошла на сделку со следствием, хотя максимальный срок по этой статье составляет пять лет. Бутина призналась, что действительно не регистрировалась как иностранный агент, как того требует американское законодательство, передает ФАН.

При этом она не согласна с обвинением в работе на разведку России. Защита также утверждала, что россиянка не собирала никаких секретных сведений и с деятельностью спецслужб не связана. Отметим, что это первый прецедент по этой статье.

Бутину задержали в середине лета 2018 года по обвинению в незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства. Ее адвокат Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная «пыталась поспособствовать улучшению отношений между Россией и США», не влияя при этом на политику США. Сторона защиты утверждает, что нет прямых доказательств того, что россиянка якобы пыталась подорвать американскую политику или законы. Дрискол уверен, что обвинения «попросту раздуты» и гражданка РФ не виновна.

Отметим, что в России и США Мария Бутина известна как защитник права граждан на хранение и ношение оружия.

Решение суда Москва осудила. Так, в МИДе России заявили, что приговор расценивают как «политически ангажированный».

«Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное. С момента задержания указывали на то, что надвинутые против нее обвинения в стремлении оказать влияние на американские внутриполитические процессы носят полностью надуманный и сфабрикованный характер. Самооговор, к которому ее принудили жесткими условиями заключения и угрозами огромного тюремного срока, не меняет сути», — такой комментарий дали в ведомстве.

Дипломаты уверены, что Бутина «осуждена только за то, что является гражданкой России», и что «она стала жертвой жесткого противоборства различных политических сил США».

Между тем президент России Владимир Путин сказал, что «это беспредел».

«МИД дал уже комментарий по поводу 18 месячного приговора Бутиной, и, по-моему, там так и сказано, в комментарии МИДа, что это беспредел. Так и есть. Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила», — заявил глава российского государства журналистам.

«Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего. Ну нечего предъявлять», — отметил Путин, добавив, что Бутиной «воткнули 18 месяцев», чтобы не выглядело «нелепо» и «чтобы показать, что она в чем-то виновата».

Ранее сделку со следствием прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что эта гражданка России не была и не могла быть замешанной в том, в чем она обвиняется, это наше принципиальное отношение. А дальше, поскольку мы не знаем, о какой именно сделке [со следствием] шла речь, не знаем нюансов, то, наверное, комментировать было бы неправильно», — так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают приговор, вынесенный россиянке с учетом того, что она пошла на сделку со следствием.