Визовые штучки: в МИДе потребовали от США дать спокойно работать в ООН

Манипуляции США с визовыми процедурами препятствуют участию России в работе ООН. Об этом заявило Министерство иностранных дел России в своем комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — заявили в МИДе.

В комментарии отмечается, что визу не выдали руководителю одного из научно-исследовательских институтов Министерства обороны — некоему Д. Поклонскому, передает ФАН. За месяц до этого Госдеп не выдал визу главе российской делегации на заседании комиссии ООН по разоружению. Его имя не сообщается.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя не стал подчиняться требованию председателя Совета Безопасности и ограничивать свое выступление на заседании пятью минутами. Именно такую продолжительность выступлений главам делегаций предложил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген, став председателем в Совбезе.

«Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно»,

— заявил Небензя в ответ на демонстративный переворот песочных часов председателем. Кроме песочных часов, немецкий постпред предложил открыть шторы в зале заседаний Совбеза — обычно они всегда были плотно задернуты.

После этого российский дипломат детально изложил позицию Москвы по кризису в Венесуэле.

Во время выступления Небензя напомнил американской стороне, что народ Венесуэлы вправе определять свою судьбу самостоятельно, а вмешательство в дела иностранных государств «неприемлемо».

Постпред РФ подчеркнул, что если американцы хотят сделать «Америку великой», то нужно перестать такую агрессивную внешнюю политику. Кроме того, Небензя отметил, что сами США любят возмущаться, когда в их дела якобы кто-то вмешивается.

Он также вступился за своего венесуэльского коллегу Самуэля Монкаду после того, как вице-президент США Майк Пенс предложил тому покинуть совещание Совбеза ООН.

Пенс обратился к Монкаде во время совещания Совбеза по гуманитарной ситуации в Венесуэле. Он заявил ему, что, «при всем уважении», Монкада не должен находиться в ООН и ему следует отправиться к венесуэльскому президенту Николасу Мадуро и сказать ему, что «его время прошло». На время выступления Пенса открытые ранее шторы задернули обратно «из соображений безопасности».

«Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постпред Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генассамблеей ООН», — сказал Небензя.

В марте 2018 года российский постпред обвинил США в злоупотреблении правами государства, принимающего штаб-квартиру ООН. Он подчеркнул, что статус персонала постпредств на территории США регулируется конвенцией об иммунитетах ООН.

«Таким образом, высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания»,

— заявил постпред.

Он добавил, что требование выдворить российских дипломатов является крайне недружественным шагом.

Здания штаб-квартиры ООН на Манхэттене представляют собой «международную зону, принадлежащую всем государствам-членам». Тем не менее, район Тертл-Бэй между 42-й и 48-й стрит Нью-Йорка остается в пределах судебной юрисдикции американских властей.

26 марта 2018 года Соединенные Штаты в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании приняли решение выслать из страны 48 сотрудников российской дипломатической миссии и еще 12 сотрудников России в миссии ООН, передает НСН. Кроме того, США объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле. Россия ответила зеркально, выслав американцев и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге.