Не иди за Порошенко: кум Путина дал новый совет Зеленскому

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он посоветовал новому главе страны «не повторять ошибок» своего предшественника — Петра Порошенко, передает ФАН.
«Не дай бог, если та власть, которая пришла, та команда, которая через несколько дней или недель войдет в должностные кабинеты, будет исповедовать ту примитивную, ограниченную политику Порошенко и команды, что главное — это усилить санкции, главное — это сделать так, чтобы эти санкции никогда не заканчивались, это будет означать крах»,
— подчеркнул Медведчук.
Он добавил, что санкции против России «непродуктивны», и Киев только теряет от этих мер. Крах, по мнению парламентария, произошел в политике, экономике и социальной сфере.
«Мне дает право это утверждать тот опыт, плачевный опыт, который имела Украина за все эти годы», — заявил Медведчук.
19 апреля Виктор Медведчук призвал Владимира Зеленского, который вступит в должность президента в ближайшее время, установить нормальные отношения с Россией. Еще до объявления результатов Медведчук говорил, что Зеленский сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции. Но для этого он должен пойти на сделку с Москвой. Медведчук добавил, что
«не надо снова целоваться или обниматься» с Россией, но «прагматичные экономические отношения» нужны,
передает НСН.
«В Москве нет никаких ожиданий. Они хотят видеть, что будет потом, кто будет в его [Владимира Зеленского] окружении и что он будет делать», — заявил Медведчук по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» уже заявил, что он не планирует возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем.
Кроме того, будучи кандидатов на пост президента, Зеленский говорил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях. По его словам, на юго-востоке страны происходит «криминальная история», на решение которой потребуется большое количество времени. Он добавил, что улучшить отношения ДНР, ЛНР и Украиной поможет «информационная война», которая покажет жителям региона, что они «нужны» украинской стороне. Он заключил, что
«самым страшным» является тот факт, что Украина перестала «говорить» с жителями ДНР и ЛНР.
Он также заявил о намерении начать выплачивать пенсии людям в Донбассе. По его словам, Киев должен не просто «протягивать руку» жителям региона, но и убедить их в том, что «что мы все украинцы».
«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы», — сказал Зеленский. Кроме того, кандидат в президенты Украины выразил готовность начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по «донбасскому» вопросу.
Ранее советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рекомендовал избранному главе государства не вести переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также с Россией один на один.
«Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потoму что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины cел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР», — подчеркнул полковник в отставке.
Апаршин добавил, что переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным должны проходить не тет-а-тет, а в присутствии представителей США и Великобритании. «Я бы не cоветовал президенту Украины встречатьcя с Путиным один на один», — отметил он.
У Зеленского, по словам Апаршина, есть желание прекратить войну в Донбассе, но только на условиях, выгодных Украине.