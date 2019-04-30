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Не иди за Порошенко: кум Путина дал новый совет Зеленскому

Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал санкции Киева против России «примитивной политикой» действующего главы Украины Петра Порошенко. Он призвал избранного президента страны Владимира Зеленского не повторять ошибок своего предшественника. Кроме того, Медведчук посоветовал Зеленскому «не слушать Запад».

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он посоветовал новому главе страны «не повторять ошибок» своего предшественника — Петра Порошенко, передает ФАН.

«Не дай бог, если та власть, которая пришла, та команда, которая через несколько дней или недель войдет в должностные кабинеты, будет исповедовать ту примитивную, ограниченную политику Порошенко и команды, что главное — это усилить санкции, главное — это сделать так, чтобы эти санкции никогда не заканчивались, это будет означать крах»,

— подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что санкции против России «непродуктивны», и Киев только теряет от этих мер. Крах, по мнению парламентария, произошел в политике, экономике и социальной сфере.

«Мне дает право это утверждать тот опыт, плачевный опыт, который имела Украина за все эти годы», — заявил Медведчук.

19 апреля Виктор Медведчук призвал Владимира Зеленского, который вступит в должность президента в ближайшее время, установить нормальные отношения с Россией. Еще до объявления результатов Медведчук говорил, что Зеленский сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции. Но для этого он должен пойти на сделку с Москвой. Медведчук добавил, что

«не надо снова целоваться или обниматься» с Россией, но «прагматичные экономические отношения» нужны,

передает НСН.

«В Москве нет никаких ожиданий. Они хотят видеть, что будет потом, кто будет в его [Владимира Зеленского] окружении и что он будет делать», — заявил Медведчук по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» уже заявил, что он не планирует возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем.

Кроме того, будучи кандидатов на пост президента, Зеленский говорил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях. По его словам, на юго-востоке страны происходит «криминальная история», на решение которой потребуется большое количество времени. Он добавил, что улучшить отношения ДНР, ЛНР и Украиной поможет «информационная война», которая покажет жителям региона, что они «нужны» украинской стороне. Он заключил, что

«самым страшным» является тот факт, что Украина перестала «говорить» с жителями ДНР и ЛНР.

Он также заявил о намерении начать выплачивать пенсии людям в Донбассе. По его словам, Киев должен не просто «протягивать руку» жителям региона, но и убедить их в том, что «что мы все украинцы».

«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы», — сказал Зеленский. Кроме того, кандидат в президенты Украины выразил готовность начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по «донбасскому» вопросу.

Ранее советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рекомендовал избранному главе государства не вести переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также с Россией один на один.

«Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потoму что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины cел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР», — подчеркнул полковник в отставке.

Апаршин добавил, что переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным должны проходить не тет-а-тет, а в присутствии представителей США и Великобритании. «Я бы не cоветовал президенту Украины встречатьcя с Путиным один на один», — отметил он.

У Зеленского, по словам Апаршина, есть желание прекратить войну в Донбассе, но только на условиях, выгодных Украине.