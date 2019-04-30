Не иди за Порошенко: кум Путина дал новый совет Зеленскому

Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук дал совет избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он посоветовал новому главе страны «не повторять ошибок» своего предшественника — Петра Порошенко, передает ФАН.

«Не дай бог, если та власть, которая пришла, та команда, которая через несколько дней или недель войдет в должностные кабинеты, будет исповедовать ту примитивную, ограниченную политику Порошенко и команды, что главное — это усилить санкции, главное — это сделать так, чтобы эти санкции никогда не заканчивались, это будет означать крах»,

— подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что санкции против России «непродуктивны», и Киев только теряет от этих мер. Крах, по мнению парламентария, произошел в политике, экономике и социальной сфере.

«Мне дает право это утверждать тот опыт, плачевный опыт, который имела Украина за все эти годы», — заявил Медведчук.

19 апреля Виктор Медведчук призвал Владимира Зеленского, который вступит в должность президента в ближайшее время, установить нормальные отношения с Россией. Еще до объявления результатов Медведчук говорил, что Зеленский сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции. Но для этого он должен пойти на сделку с Москвой. Медведчук добавил, что

«не надо снова целоваться или обниматься» с Россией, но «прагматичные экономические отношения» нужны,

передает НСН.

«В Москве нет никаких ожиданий. Они хотят видеть, что будет потом, кто будет в его [Владимира Зеленского] окружении и что он будет делать», — заявил Медведчук по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» уже заявил, что он не планирует возвращать Донбасс под суверенитет Киева военным путем.

Кроме того, будучи кандидатов на пост президента, Зеленский говорил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях. По его словам, на юго-востоке страны происходит «криминальная история», на решение которой потребуется большое количество времени. Он добавил, что улучшить отношения ДНР, ЛНР и Украиной поможет «информационная война», которая покажет жителям региона, что они «нужны» украинской стороне. Он заключил, что

«самым страшным» является тот факт, что Украина перестала «говорить» с жителями ДНР и ЛНР.

Он также заявил о намерении начать выплачивать пенсии людям в Донбассе. По его словам, Киев должен не просто «протягивать руку» жителям региона, но и убедить их в том, что «что мы все украинцы».

«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы», — сказал Зеленский. Кроме того, кандидат в президенты Украины выразил готовность начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по «донбасскому» вопросу.

Ранее советник Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рекомендовал избранному главе государства не вести переговоров с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также с Россией один на один.

«Мы не можем остаться один на один с Российской Федерацией, потoму что тогда не решим эту проблему. И я никогда не поддержу, чтобы новый президент Украины cел за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР», — подчеркнул полковник в отставке.

Апаршин добавил, что переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным должны проходить не тет-а-тет, а в присутствии представителей США и Великобритании. «Я бы не cоветовал президенту Украины встречатьcя с Путиным один на один», — отметил он.

У Зеленского, по словам Апаршина, есть желание прекратить войну в Донбассе, но только на условиях, выгодных Украине.