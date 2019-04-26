«Очень много людей»: очереди за российскими паспортами в ЛНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ее руководство делает все, чтобы местные жители могли просто и удобно подать документы на получение российского гражданства. «Основную нагрузку на себя, безусловно, возьмет министерство внутренних дел», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Пасечник добавил, что сотрудники МВД будут принимать документы от граждан и проверять правильность оформления необходимых бумаг. Помимо этого, министерство возьмет на себя и доставку этих документов на территорию РФ.

Также он сообщил журналистам, что лично видел большое скопление людей в местах сбора документов:

«Я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много».

Ранее на сайте администрации главы ЛНР разместили распоряжение Леонида Пасечника, адресованное профильным министерствам, чтобы они обеспечили необходимые условия для получения жителями этого района Донбасса российских паспортов. Помогать МВД самопровозглашенной республики в организации подачи заявления на получение российского гражданства будут министерство юстиции и министерство образования и науки ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощении получения паспортов РФ жителями некоторых районов Донбасса. Российский лидер позиционировал это решение как гуманитарную меру.

«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, как отметил глава российского государства, жители востока Украины в большинстве случаев лишены человеческих прав. «Им даже трудно передвигаться на территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто ни на самолет, ни на поезд. Это вообще запредельная ситуация», — добавил российский лидер.

В ответ на подписание этого указа украинская сторона по поручению пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко обратилась в Совет Безопасности ООН. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко на своей странице в твиттере. По мнению постпреда, упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса является «дерзким шагом».

На заседании Совбеза ООН, прошедшего 25 апреля, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что указ Путина носит гуманитарный характер, передает ФАН. https://riafan.ru/1173603-postpred-rf-pri-oon-rasskazal-pochemu-zhitelyam-dnr-i-lnr-trebuetsya-rossiiskoe-grazhdanstvo

Он сообщил, что российская сторона сознательно берет на себя «большую экономическую и социальную нагрузку». «Это гуманитарная мера, прошу вас это понять. Россия заинтересована в процветании братской Украины», — отметил Небензя.

Он сказал, что упрощенная система получения гражданства РФ жителями Донбасса будет обеспечивать соцзащиту только тех граждан, которые попали в «бедственные условия».

«Мы лишь даем возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается», — добавил он.

Постпред отметил, что получение российского гражданства — личное дело каждого жителя этой части Украины. При этом он добавил, что «сотни тысяч украинцев еще до данного указа подавали заявления» на российский паспорт.

Тем не менее, страны Евросоюза в Совбезе осудили решение России упростить систему получения гражданства для жителей отдельных районов Донбасса. В совете считают, что закон противоречит минским договоренностям и подрывает суверенитет Украины.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил в эфире НСН, что это решение открывает будущее для молодежи Донбасса.

«Зеленский может быть против, конечно. Но что делать? Ждать 100-200 лет, пока это все уляжется? Это бессмыслица. Что люди-то будут делать? За пять лет там сложилась очень патовая ситуация, когда очень много людей не видят будущего. Теперь с российским паспортом, гражданском, у них есть будущее и это хорошо», — считает политолог. Он также добавил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский «должен быть против».

«Все, что может сделать сейчас Зеленский или Порошенко, — обратиться к мировой общественности, осудить, призвать собрать Совбез, поговорить, призвать США ввести санкции. Однозначно, сейчас будут такие разговоры», — добавил он.