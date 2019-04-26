Российские паспорта для Донбасса: в Раде придумали месть

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

Таким образом он отреагировал на указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Нардеп считает, что в России проживают много этнических украинцев, особенно в таких регионах, как Кубань, Тюмень и Москва.

«Если идет война, и против нас действуют недипломатично, то мы должны отвечать так же недипломатично. Есть Кубань, которая этнично украинская, есть частично украинская Тюмень. Да и в самой Москве украинцев живет столько, что мы даже не представляем», — цитирует издание депутата от фракции Воля народа».

Он добавил, что, если Украина начнет раздавать паспорта, то поставит правительство российского государства в безвыходное положение.

«Почему бы нам не начать раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта? Пускай они в Думе точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться, чтобы прекратить раздачу украинских паспортов. Кто-то может думать, что я шучу. Нет, это не шутки», — говорит Рыбчинский.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал такое предложение Рыбчинского неуважением к собственному паспорту и гражданам, передает ФАН.

«Российские политики и эксперты все пять лет, что идет война, добивались этой возможности от нашего руководства, понимая, что будет непросто», — сказал он в разговоре с журналистами издания.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что людей, проживающих на юго-востоке Украины, власти лишили многих гражданских прав и перестали заботиться о жителях этой части страны.

«Если они ерничают и предлагают так же неуважительно относиться к своему паспорту, то давайте оценим его с точки зрения серьезности и преимуществ. Что дает сегодня паспорт РФ для Донбасса? Конечно, это возможность получить гуманитарное убежище, дать образование своим детям и получить необходимую медицинскую помощь», — добавил Калашников. Он отметил, что у людей, получивших украинский паспорт, таких социальных преимуществ нет.

«Ни пенсионного обеспечения, ни образовательных возможностей и социальных благ. Ничего из этого на Украине не осталось», — сказал политик.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение депутата Верховной рады «бредом» и популизмом. Свое мнение он выразил в беседе с РБК.

«Какая-то странная логика [у Рыбчинского]. В России нет регионов, где идет война, где люди брошены на произвол судьбы. С этой точки зрения, это заявление — абсолютный бред, мы никого не привлекаем этим решением, мы даем право наиболее обездоленным, наиболее нуждающимся», — подчеркнул сенатор, отметив, что Россия не выдает свои паспорта в центре украинской столицы.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что упрощенная система выдачи российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса носит гуманитарный характер.

«Вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает. Наоборот, мы сознательно берем на себя большую экономическую и социальную нагрузку. Это гуманитарная мера, прошу вас это понять. Россия заинтересована в процветании братской Украины», — отметил постпред.

По его словам, этот указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным накануне, 24 апреля, будет лишь обеспечивать социальную защиту тем жителям, которые оказались в «бедственных условиях». При этом во внутренние дела страны российские власти, как подчеркнул постпред, вмешиваться не будут.

«Мы лишь даем возможность людям наконец-то кардинально решить жизненно важные для них проблемы, потому что киевская власть эти проблемы решать отказывается», — добавил Небензя.

Он указал на то, что получение российского гражданства — личное дело каждого жителя этой части Украины. При этом он отметил, что «сотни тысяч украинцев еще до данного указа подавали заявления» на российский паспорт.

Тем не менее, решение об упрощенной процедуре получения российского гражданства для граждан Донбасса страны Евросоюза в Совбезе осудили. Они считают, что этот закон противоречит минским договоренностям. Кроме того, он, по их мнению, подрывает суверенитет Украины.