Нулевой эффект: Кремлю не понравился доклад Мюллера

Публикация доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о расследовании якобы «вмешательства» Москвы в американские президентские выборы в 2016 году ничего не изменила в самом деле – оно по-прежнему не содержит доказательств причастности России к электоральному процессу, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Опубликованный в том виде, в котором был опубликован доклад Мюллера, не содержит какой-либо новой информации. Вся эта информация так или иначе выходила на разных источниках, в разных средствах массовой информации ранее. В целом доклад по-прежнему не несет сколь либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что российские госорганы и власти, в том числе – президент России Владимир Путин, указывали на то, что все дело о «вмешательстве» ни на чем не базируется, передает РИА «Новости».

«С самого начала этого доклада мы говорили о том, что чем бы ни занимались следователи, они не найдут какого-либо вмешательства, и президент Путин, в частности, говорил об этом. Ибо такого вмешательства не было. Собственно, публикация лишний раз это подтверждает. Мы сожалеем, что такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся не в лучшем состоянии двухсторонних российско-американских отношений», — сказал Песков.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков также указал на бесполезность данного расследования Мюллера. Российский дипломат подчеркнул, что Москва не вмешивалась в американские выборы и никаким образом не могла этого сделать.

«Москва не оказывала влияние на избирателей Соединенных Штатов. Естественно, появление доклада в его окончательном виде лишь подтвердило то, что мы говорили с самого начала»,

— констатировал представитель дипломатического ведомства России.

Москва не питает иллюзий относительно улучшения отношений с Вашингтоном после публикации доклада о «российском расследовании», отметил дипломат и добавил, что эффект «с точки зрения выправления и улучшения» между странами, скорее всего, будет нулевым, передает ФАН.

В 448-страничном документе говорится, что российские госорганы пытались вмешиваться в выборный процесс в США через соцсети и путем хакерских атак, поскольку хотели избрания Дональда Трампа президентом. При этом «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством».

Детализируя, можно отметить, что основные задачи по «вмешательству» в выборы – по данным расследования – выполняли российское «Агентство интернет-исследований» и органы военной разведки РФ. Первая инстанция пыталась на форумах и вообще в сети посеять раздор между американцами, а военные – украсть документы с компьютеров конкурента Трампа, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В целом, в итогах деятельности комиссии Мюллера подчеркивается, что «вмешательство» не состоялось благодаря успешной работе всех американских ведомств, а также из-за того, что ни одно должностное лицо или вообще гражданин США не стали сотрудничать с российскими представителями в попытке повлиять на выборный процесс.

Также, в докладе говорится, что Мюллер не нашел достаточно доказательств для того, чтобы предъявить обвинения сотрудникам кампании Трампа в работе в качестве агента правительства России.

«Нет вмешательства – нет препятствий»,

— так в твиттере отреагировал на публикацию доклада сам глава Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что этот документ был написан 18-ю демократами-ненавистниками и добавил, что никогда не соглашался давать показания.

«...для меня не было необходимости отвечать на заявления, сделанные в этом «докладе», некоторые из которых являются полной чушью...», — отметил президент США.

Помимо сговора с РФ, который в итоге не удалось доказать, основным мотивом доклада Мюллера стал вопрос воспрепятствования Трампа отправлению правосудия. Однако и тут спецпрокурор не смог выдвинуть против президента США никаких обвинений, а лишь дал понять, что не оправдывает главу государства, передает НСН.