Слова Зеленского недопустимы: Кремль напомнил Киеву про Крым

Кремль опроверг достоверность обвинений в якобы ведении Москвой оккупационной политики в отношении Крыма и Донбасса, которые озвучил украинский шоумен Владимир Зеленский, выигравший первый тур президентских выборов на Украине.

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«Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, тема Крыма недопустима в таком «контексте», передает НСН.

«Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению — это тема, которая закрыта раз и навсегда», — подчеркнул Песков.

Он назвал неприемлемыми слова об оккупации или аннексии, передает ФАН.

«Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права», — заключил представитель главы российского государства.

Ранее

Зеленский, уверенно опередивший в первом туре голосования своих конкурентов, в том числе и президента Украины Петра Порошенко, сказал, как бы начал разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» — сказал кандидат в президенты Украины.

Выборы президента Украины прошли 31 марта — после обработки 90,11% протоколов лидерство сохранил Зеленский, которого поддержали 30,26% украинцев. За ним следует Порошенко (15,99%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,36%). По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.

Интересно, что в Киеве на одном из избирательных участков повесили украинскую карту, на которой не было Крымского полуострова. На карту также не попали самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. После появление в сети фотографии этой карты, мнения пользователей разделилось. Некоторые были не согласны с изображение карты Украины без Крыма, а другие заявили о необходимости смириться с тем, что «Крым вряд ли удастся вернуть».

За два дня до голосования российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин выпустили шуточный ролик «в поддержку» Зеленского. Видео размещено на странице Охлобыстина в инстаграме.

В нем артисты садятся за стол со стаканами в руках, после чего Пореченков произносит: «Ну, если он выиграет…». На что Охлобыстин отвечает ему: «Он будет нам должен».

Затем актеры обмениваются репликами «слава Украине», «Крым наш» и «все наше», после чего выпивают содержимое стаканов. Далее они обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!».

«Вот Володька сейчас выиграет, он же нам за помощь в выборах должен предложить благодарность?»

— спрашивает Пореченков. «Да. Человек он широкий», — продолжает Охлобыстин. «Мне — министра обороны», «А мне — патриарха», — заключают актеры.

«Идиоты. Зачем они это вообще сделали?», — так отреагировал сам украинский актер на ролик.

Его же российские коллеги не стали так остро воспринимать произошедшее. По словам звезды «Интернов», они «просто прикалывались» и не ожидали такой реакции.

«Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Ишь как власть чарует. Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности», — написал Охлобыстин на своей странице в соцсети.

Актер заявил, что прощает Зеленскому оскорбление и понимает, что шоумен находится в непростой ситуации и не всегда может держать себя в руках.

«Чего бы там не было, Зеленский наш друг. Даже, если все плохо сложится, он тем же другом останется. И мы найдем способ защитить его, даже ценой своей жизни. И он знает, что это так», — подытожил Охлобыстин.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров перешел под юрисдикцию России, а Севастополь стал городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.