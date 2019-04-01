Тема закрыта: Кремль ответил Зеленскому о «возвращении» Крыма

Россия не оккупирует никакие украинские территории, в том числе Донбасс, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Ранее тот заявил о намерении потребовать от Москвы «возвращения территорий» и выплаты компенсаций за «оккупацию».

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«Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти речь», — подчеркнул Песков.

Киевские власти отторгли самопровозглашенные республики Донбасса, «и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», отметил представитель Кремля. Что касается Крымского полуострова, то его упоминание в этом контексте является недопустимым. Песков пояснил, что слова «оккупация» или «аннексия» абсолютно не применимы к ситуации с Крымом, поскольку его переход к РФ произошел «в строгом соответствии с законодательством Украины и на основе международного права».

«Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению, эта тема закрыта раз и навсегда», — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский в ходе брифинга в своем избирательном штабе заявил журналистам, что если он встретится с российским президентом, он намерен говорить как о «возврате» Россией Крыма и Донбасса, так и о выплате Москвой денежных компенсаций в пользу Киева.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» — сказал кандидат в президенты.

Подобное заявление об «оккупированных» украинских территориях сделал 31 марта и действующий глава Украины Петр Порошенко. По его словам, сразу после второго тура президентских выборов власти страны начнут новый этап «возвращения» Донбасса и Крыма под контроль Киева.

«Это будет происходить через программу возобновления суверенитета в Донбассе через международную платформу обеспечения возвращения Крыма», — заявил политик.

Кроме того, Порошенко обратился к электорату кандидата Зеленского — молодым людям младше 30 лет, призвав их перейти на его сторону. Политик заверил, что полностью разделяет взгляды молодежи и понимает их неудовлетворение. Он призвал объединяться, не теряя времени.

Также украинский лидер пообещал не дать ни единого шанса Зеленскому во втором туре голосования.

В воскресенье, 31 марта, на Украине прошли выборы президента. По данным ЦИК страны, по итогам обработки 70% бюллетеней в гонке лидирует глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,45%. Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко с 16,19%. На третьей строчке расположилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,15% голосов. ЦИК Украины уже официально заявил, что ни один из кандидатов не сможет набрать простого большинства голосов, в связи с чем 21 апреля в стране состоится второй тур выборов, в которой проходят Зеленский и Порошенко.

По данным на 21.30 (совпадает с мск) 31 марта явка избирателей на выборах составила 63,92%. Украинцы голосовали в 72 странах, при этом граждане страны, находящиеся в России голосовать не смогли.

1 апреля пресс-служба МВД Украины заявила, что полиция страны зафиксировала 2 тыс. 467 сообщений о нарушениях в ходе голосования, по 60 фактам возбуждены уголовные дела.

Самым распространенными правонарушениями стали фотографирование — 144 случая и незаконная агитация — 140 случаев.

Также были выявлены многочисленные случаи, связанные с подкупом избирателей и повреждением бюллетеней.

В России тем временем уже предложили не признавать итогов украинских выборов. 31 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что его партия внесла в Госдуму соответствующий проект постановления.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал ситуацию, отметив, что пока рано говорить о непризнании Москвой итогов президентских выборов на Украине. Российские власти будут действовать только после того, как оценят реакцию Киева на тысячи жалоб о нарушениях во время голосования.

«Я не исключал бы никаких вариантов. Но об этом сейчас говорить совершенно точно рано. Надо посмотреть, во-первых, как сейчас украинская власть оценит тысячи жалоб на нарушения, надо посмотреть, как пройдет второй тур. Только после этого можно будет делать какие-то выводы», — пояснил Косачев в эфире «Эха Москвы».