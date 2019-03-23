Больше не верят: Запад начал расследование против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко. По ее словам, следствие по этому делу ведут Европейское бюро по борьбе с мошенничеством OLAF, британский офис SFO, также привлечен суд Кипра. Она уточнила, что против окружения Порошенко уже начали расследование и в США.

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Тимошенко подчеркнула, что эти расследования свидетельствуют о невыполнении украинскими силовыми структурами своих функций. «Генпрокуратура и Служба безопасности Украины превратились, по сути, в департаменты корпорации Roshen [кондитерская корпорация, которая принадлежит Порошенко], которые не имеют ни свободы, ни желания расследовать резонансные коррупционные дела Порошенко и его окружения», — подчеркнула кандидат в президенты.

Она назвала недопустимой ситуацию, когда главу государства подозревают в коррупции, так как для Украины крайне важно сохранить сотрудничество с европейскими странами.

Тимошенко еще почти две недели назад призвала действующего президента отказаться от участия в выборах. Такое заявление она сделала на совещании руководителей фракций и групп парламента.

Политик назвала Порошенко преступником, обвинив его в коррупции и отмывании денег в оборонном секторе. Тимошенко отметила, что на сегодняшний день ни у парламента, ни у Генпрокуратуры, ни у Верховного суда Украины нет свободы, чтобы провести импичмент президента.

Лидер «Батькивщины» признала, что добиться отставки главы государства невозможно, так как большинство парламентариев — «это подельники, генпрокурор — кум, а Верховный суд был создан как карманная структура» Порошенко, заявила политик.

«Я требую от Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и снять с себя иммунитет, чтобы ответить перед законом. Если это не будет сделано, то новый президент привлечет к уголовной ответственности и Порошенко за коррупцию в армии, и его коррупционное окружение», — предупредила она.

Неделю спустя она вновь пригрозила действующему украинскому лидеру и его окружению, что привлечет их к ответственности за коррупцию в армии. «Нам надо будет всех, кто хоть копейку из армии взял, привлечь к ответственности», — заявила Тимошенко, добавив, что нынешняя власть тоже должна будет предстать перед законом за нынешнюю тарифную политику в стране.

Кроме самого президента, Тимошенко обвиняет также и руководство Генпрокуратуры страны и СБУ в покрывательстве коррупции в оборонном секторе.

«Из расследования журналистов стали известны дополнительные данные о том, что руководство ГПУ и СБУ было полностью вовлечено в махинации, им платили взятки и откаты», — обратила внимание она.

Во время своего выступления в Верховной раде лидер «Батькивщины» заявила, что парламент должен срочно создать временную следственную комиссию, которая определит всех причастных к «откатам и отмыванию черных денег» из бюджета оборонной отрасли Украины.

Призывы Тимошенко к правосудию в Евросоюзе услышали еще в самом начале марта. Тогда ЕС призвал украинские власти «сделать больше» для борьбы с коррупцией в сфере обороны и привлечь к ответственности виновных в незаконном обогащении.

В комментарии пресс-службы указано, что Евросоюз придает большое значение борьбе с коррупцией и верховенству права на Украине. Там подчеркнули, что ЕС продолжает сотрудничать с государством в этих областях. «На Украине был проведен ряд важных реформ, но необходимо сделать еще больше, в том числе для борьбы с коррупцией в оборонном секторе», — отметили в пресс-службе.

Скандал окутал всю страну в конце февраля, когда журналисты украинской телепрограммы «Наши деньги», проводящей расследования о незаконном обогащении, обнародовали сведения о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как заверяют авторы материала, некоторые чиновники с 2016 года продавали оборонным предприятиям детали для военной техники с наценкой до 300%. При этом одна часть этих запчастей завозилась со складов украинских воинских частей, а другая — с территории России, отметили журналисты. Они заявили, что в итоге сумма таких незаконных сделок составила 250 млн гривен (порядка $9,3 млн).

В причастности к этим махинациям расследовали обвинили близких к президенту Украины должностных лиц, среди которых теперь уже бывший первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, их бизнес-партнер Виталий Жуков и некий Андрей Рогоза. Наибольшее возмущение общественности вызвало участие в этом действии именно Гладковского.

Теперь украинцы регулярно выходят на улицы с требованием к властям привлечь к ответственности всех, кто каким-либо образом замешан в этих махинациях. При этом сам министр внутренних дел Украины призывает их сначала думать о стране, а не «раскручивать спираль ненависти и хаоса», которая разрушает Украину так же, как и коррупция, с которой они борются.