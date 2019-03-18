«З глузду з'їхав?» Путин рассказал об отношениях с Киевом

Отношения России и Украины остаются хорошими, однако Москва и нынешние украинские власти не понимают друг друга и не факт, что смогут найти общий язык, рассказал президент России Владимир Путин, находясь в Крыму на праздновании 5-летней годовщины вхождения полуострова в состав РФ.

Реклама

«Русский и украинский народ никогда не ссорились, и сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу, добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений», — указал российский лидер.

Он также признался, что Кремль порой неприятно удивляется решениям нынешних украинских властей.

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошел?» — сказал Путин.

При этом он озвучил условия возобновления отношений Москвы и Киева.

«Как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения. Надеюсь, что эта волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которые сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет, и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей», — приводит ИА «Новороссия» слова российского лидера.

Накануне президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Крым вернется под власть Киева.

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил украинский лидер.

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов указал в этой связи, что

Порошенко попросту «дурит избирателя».

Сенатор отметил, что подобные «обещания» президента Украины ориентированы на внимание Запада.

«Но главный адресат этого заявления живет не на Украине, а в Брюсселе и Вашингтоне. Перед ними и ломает шапку Порошенко», — резюмировал парламентарий.

В свою очередь, председатель политсовета украинский партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук подчеркнул, что украинские власти допускают ошибку, отказываясь от договора о дружбе с Россией.

«Это ошибка президента Украины, ошибка парламента. Мы фактически отказались от продления большого договора, и с 1 апреля этот договор прекращает действие», — заявил украинский политик.

Он добавил, что договор регулировал различные аспекты во взаимодействии двух стран, а из-за отсутствия нового договора украинцы, проживающие на территории России, останутся без правовой защиты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что

прекращение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной не отвечает интересам ни одной из стран.

«…это все равно, что стрелять себе в ногу», — сказал представитель Кремля.

В декабре прошлого года Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией.

«Непродление договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — подчеркнул в своем аккаунте в соцсетях украинский лидер.

В департаменте информации и печати МИД России отметили, что такой шаг Порошенко нанесет значительный ущерб национальным интересам самой Украины. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о разрыве Договора, и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что сотрудничество между Киевом и Москвой сделало бы два народа значительно сильнее. Он добавил, что сохранение сотрудничества и взаимодействия позволило бы противостоять кризису, который может усиливаться, передает ФАН.

Выход из договора о дружбе с Россией раскритиковал и депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — сказал нардеп.

Он отметил, что

разрыв этого соглашения принесет Украине только убытки, так как Россия остается крупнейшим торговым партнером страны.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что стране грозит экономический крах, если отношения с российской стороной ухудшатся.

По словам политика, украинская сторона должна проводить независимую политику, а не быть унижающимся перед западными странами «попрошайкой».

«Есть объективная реальность — заканчивается январь, а вместе с ним и квоты в Европу. Цифры — вещь упрямая», — заметил экс-министр.

В свою очередь, бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник указал, что украинские бизнесмены не согласны с политикой Киева, передает НСН.

«Россия в этих непростых условиях остается инвестором номер один. Товарооборот как-то растет. На 60-70 процентов больше стало товаров в Львовской области российского производства. Экономика и человеческие отношения развиваются по особым правилам, как зеленая травинка, которая пробивает асфальт. Они все пытаются задушить, поэтому 3,5 млн работают в России», — подчеркнул политик.