Запад должен признать итоги всенародного референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав России и снять антироссийские санкции – выразил уверенность член берлинской палаты депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Гуннар Линдеманн.

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По словам политика, западные санкции наносят ущерб экономике Германии из-за преград для сотрудничества с Россией, а также из-за потери рабочих мест немецкими специалистами, передает ФАН.

«Санкции должны быть сняты как можно скорее. Граждане Крыма провели референдум. Они решили отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации, и это право народа. Голосование было демократичным и нужно его уважать», — сказал Линдеманн.

Он также указал украинские и российские военные в 2014 году действовали в Крыму «рассудительно и спокойно», что позволило избежать жертв и возможной гражданской войны. Депутат также выразил сожаление, что за последние пять лет были свернуты многие культурные и образовательные программы между ФРГ и Крымом.

«Нам нужно сотрудничать с Россией, обе стороны выиграют от этого, тем самым стабилизируя мир в Европе. В этом направлении мы должны двигаться», — резюмировал немецкий политик.

Накануне Евросоюз ввел санкции против восьмерых российских военнослужащих и сотрудников ФСБ из-за инцидента в Керченском проливе, когда в ноябре прошлого года российские пограничники задержали украинские суда за нарушение госграницы РФ, передает НСН.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в этой связи указал, что

ЕС «продолжает плясать под дудку США».

«На самом деле, когда вводят подобные меры, мы лишь констатируем, что ЕС, который так сетует на права человека, таким образом действительно ограничивает и нарушает права граждан России», — отметил политик.

Он добавил, что такая «однобокая» политика ведет к ухудшению отношений между Москвой и Западом.

За день до этого немецкая блог-платформа Der Globus Deutschland указала, что большинство крымчан спустя пять лет после вхождения в состав России, как и в марте 2014 года, считают это решение правильным.

Как указывается в заметке, пять лет назад этнические русские и местный парламент решительно поддержали отделение от Украины, прежде всего, из-за откровенно антироссийской риторики нового украинского руководства, пришедшего к власти в результате переворота и так называемого «Майдана».

В итоге 16 марта 2014 года в Крымской области тогда еще Украины был проведен референдум по определению статуса полуострова и собственно административной принадлежности полуострова. В голосовании участвовали 83,1% всех зарегистрированных избирателей, и 96,77% из них высказались за вхождение Крыма в состав России, напоминает автор материала Генри Сент-Джордж.

«Сегодня население Крыма насчитывает свыше 2,3 миллиона человек, что почти на полмиллиона больше, чем пять лет тому назад. А демография всегда является надежным индикатором отношения людей к своему окружению», — указывается в статье немецкого портала.

В тексте также

обращается внимание на результаты статистических опросов, которые показывают положительное отношение граждан по всему миру к воссоединению Крыма с Россией.

Так, по итогам исследования агентства TNS Global, 36% немцев и итальянцев убеждены, что Крым является именно российской территорией. Их мнение разделяет четверть опрошенных в Соединенных Штатах и Великобритании.

Несколькими днями ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о работе над отменой международных санкций против России, которые, по мнению правящих партий в Риме, неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике, передает информационное агентство Reuters.

Выступая на внешнеполитической конференции в Генуе, Конте сказал, что санкции, введенные после вхождения Крыма в состав России в 2014 году, не должны становиться самоцелью. Когда его спросили, хочет ли Италия отменить рестрикции, он ответил: «Мы работаем над этим».

В ноябре прошлого года портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщал, что немецкий бизнес несет огромные потери из-за западных санкций против России и ему «еще долго придется приходить в себя» в нынешних условиях.

Как заявил ведущий сотрудник Кильского института мировой экономики Юлиан Хинц, ограничительные меры негативно сказались на торговле между Россией и Германией, и у немецких компаний «земля уходит из-под ног» из-за антироссийских санкций.

При этом он отметил, что сейчас главный ущерб наносят уже не сами санкции, а уход большинства немецких банковских учреждений из России, что усложняет финансирование торговли между двумя государствами.

Согласно оценкам института, каждый месяц немецкая экономика из-за антироссийский ограничений недополучает $727 млн, что составляет 0,8% от общего объема экспорта.