$661 млн на борьбу с Россией: Трамп переходит в наступление

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«Приоритетом этого бюджета является противостояние «злонамеренной деятельности» России в Европе, Евразии и Центральной Азии», - цитирует представителя госдепа ТАСС.
Борьба со «злонамеренной деятельностью» России является одним из главных приоритетов при формировании бюджета Госдепартамента на 2020 финансовый год, который начнется 1 октября. С таким утверждением выступил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на брифинге в Госдепартаменте.
Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.
«Бюджет предполагает выделение более $500 млн помощи Европе, Евразии и Центральной Азии для продвижения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, отказа стран-партнеров от российской военной техники, а также помощь в устранении слабостей в макроэкономической среде, которыми стремятся воспользоваться власти России, в том числе зависимость от энергетики и торговли», - говорится в проекте бюджета. Сама статья расходов называется «противостояние российскому злонамеренному влиянию».
Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе к Конгрессу на 2020 финансовый год (начинается в Соединенных Штатах в октябре 2019 года) просит выделить $500 млн на противодействие «российскому злонамеренному влиянию» в Европе, передает ТАСС.
Сенатор США от штата Нью-Джерси обвинил президента США Дональда Трампа в «возмутительном злоупотреблении властью», сообщает ABC News.
Чрезвычайное положение, введенное Трампом, спровоцировало единодушно негативную реакцию среди демократов.
«Это возмутительное злоупотребление властью», — написал Букер в твоем твиттере.
Демократы, претендующие на пост президента, призывают незамедлительно снять введенный Трампом режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой.
«Объявлять чрезвычайное положение из-за проектов, продиктованных нездоровыми амбициями президента, это просто смешно», — считает сенатор США от штата Калифорния Камала Харрис.
Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в Айове, где пройдут праймериз для выбора кандидата в президенты от штата. Об этом сообщает «Des Moines Register».
По данным портала, Байден имеет преимущество в 2% над сенатором из Вермонта Берни Сандерсом.
Как отмечается, Байден и Сандерс возглавляют рейтинг вероятных «кавалеристов» от штата Айова.
При этом Байден пока не определился касательно участия в президентских выборах 2020 года.
Несмотря на то, что слова президента США Дональда Трампа в ответ на ведущееся «российское дело» выглядят оригинальными и яркими, американская история знает еще один яркий пример — реакция президента Ричарда Никсона на Уотергейтский скандал, отмечает CNN.
В обоих случаях американский президент и Белый дом работали на фоне масштабных расследований министерства юстиции. Оба раза это приводило к увольнению высших должностных лиц администрации, множеству уголовных обвинений против людей, близких к президенту США, отмечает телеканал. И Никсон, и Трамп говорили о своей невиновности, напоминает CNN.
Уотергейтский скандал заставил Никсона уйти в отставку в августе 1974 года после того, как республиканцы в конгрессе не поддержали его. Тем не менее, Трамп сохранил поддержку членов республиканской партии и своих избирателей. Так, многие сторонники Трампа поверили тому, что он является жертвой «охоты на ведьм», говорится в материале.
В частности, и Трамп, и Никсон также заявляли, что никогда не заставляли подчиненных идти против закона. Оба лидера отрицали, что препятствовали правосудию и дистанцировались от своих помощников, находящихся в поле зрения следователей, пишет CNN.
Председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф прокомментировал заявление спикера конгресса Нэнси Пелоси об импичменте американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.
По его словам, он согласен с мнением Пелоси и тоже выступает против импичмента Трампу.
Он также добавил, что «провальный импичмент» является не слишком «хорошей идеей».
Шифф подчеркнул, что в настоящее время предложение об импичменте Трампу не сможет получить поддержку сената США.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, когда президент США Дональд Трамп примет решение относительно помилования бывшего главы его предвыборного штаба Полу Манафорту. Об этом сообщает Politico.
По ее словам, Трамп примет решение в отношении Манафорта, «когда будет готов».
Она также добавила, что Трамп четко изложил свою позицию по расследованию против Манафорта, который был фигурантом дела о «вмешательстве России».
Кесслер подчеркивает, что наиболее вероятный исход после того, как в отношении Трампа будет запущен процесс импичмента, состоит в том, что сенат США, поддерживаемый республиканским большинством, выступит в защиту главы государства. И фондовый рынок «выживет», полагает обозреватель WSJ.
Однако в настоящее время на рынок ценных бумаг в США давит «информационный вакуум», а в этом случае инвесторы всегда готовятся к самому худшему, пишет он. В случае «затяжного импичмента» индекс Dow Jones может упасть на более чем 5 тыс. пунктов.
В случае начала процесса импичмента в отношении президента США Дональда Трампа рынок фьючерсов может взлететь на 5% в первый день, прогнозирует Энди Кесслер в колонке для The Wall Street Journal.
Каждое утро управляющие портфелем инвестиций встречаются и обсуждают краткосрочные и долгосрочные тенденции, поясняет автор. На фоне определяющих ситуацию на фондовых рынках событий обычно такие встречи напоминают командные пункты в военное время, так как инвесторы продумывают сценарии и оценивают их вероятность, а также формируют план для своих капиталов.
В американском Госдепе намерены направить свыше $660 млн на противодействие «влиянию» России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно размещенной информации, эти средства будут использованы для того, что противодействовать влиянию российской стороны в Евразии.
«…я не думаю, что мы должны следовать по этому пути, потому что он разобщает страну», — сказала Пелоси. Она добавила, что Трамп «не стоит» импичмента.
Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси рассказала, как относится к предложению об импичменте нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом она сказала в интервью The Washington Post.
По ее словам, она против импичмента.