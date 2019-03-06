Откуда есть пошла Европа: украинский посол написал свою историю

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что Крым еще с древних времен являлся частью Украины, а сама страна и вовсе «стояла у истоков Европы». Таким сообщением на своей странице в фейсбуке дипломат ответил на заявление кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера о том, что Украина никогда не имела отношения к полуострову.

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Украинский политик заметил, что его страна — «единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом». К тому же он обратил внимание, что принесшая христианство в Киевскую Русь княгиня Ольга крестилась именно в Крыму. При этом многие историки сходятся во мнении, что обряд Ольга проходила в Константинополе.

Посол подчеркнул, что государство называлось Киевской Русью «далеко не случайно»: он заявил, что Москва была «простым болотом». «Украина (в лице Киевской Руси) стояла у истоков Европы», — отметил Щерба.

Его также возмутили разговоры о «пропитанной русской кровью» крымской земле — он назвал их «лишь частью правды». «Большинство матросов и солдат, которые воевали в Крымскую войну 1853-1856 годов, были крестьянскими парнями, насильно рекрутированными в украинских селах — начиная с самого знаменитого героя «обороны Севастополя» — Петра Кошки, родом из Винницкой области», — отметил дипломат.

Интеллектуал и политолог Анатолий Вассерман объяснил ФАН, что на самом деле у истоков Европы стояла Русь как единое государство, протянувшееся вдоль всего Янтарного пути — торгового маршрута между Балтийским и Черным морями.

«Понятно, что нынешние «профессиональные украинцы», то есть те, кому выгодно отделение Украины от остальной России, говорят о том, что то государство было не Русью, а Украиной. Они делают эти заявления на том основании, что до монгольской истории Руси столицей был Киев. Но это, разумеется, с исторической точки зрения ничего не значит, поскольку столица этого государства в разное время была в разных местах», — подчеркнул он.

Подобное заявление — не первое со стороны Щербы. В июле 2018 года его возмутило «слишком красивое» описание Ялты в статье австрийского издания Die Presse, где говорилось о туристических объектах города. «Дорогая редакция, я удивился, увидев на ваших страницах статью под названием: «Ялта: любимое место отдыха зажиточных россиян»», — написал он в фейсбуке.

К тому же он обратил внимание, что в статье нет упоминания о позиции официального Киева по поводу принадлежности Крыма. Щерба посчитал, что издание должно было демонстрировать жизнь на полуострове как будни «хмурого полицейского государства» и рассказать о «ежедневных арестах» крымчан.

Ему также не понравилось, что текст статьи был написан в «соблазнительных тонах». «Эта статья похожа на послание из параллельной реальности», — возмутился он.

Впрочем, полемизирует на тему Крыма не только он. В последнее время такие высказывания все чаще стали делать сотрудники украинского МИДа. Недавно глава ведомства Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что после вхождения в состав России «Крым стал более украинским», чем был до этого.

При этом, как подчеркнул дипломат, за все время нахождения в составе России полуостров не стал «более российским». По его словам, за последние несколько лет Киеву удалось украинизировать полуостров. Министр призвал «довести это дело до конца».

Активизацию МИД Украины в отношении Крыма заметил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он посчитал, что таким образом власти Украины нагнетают информационное и политическое давление.

В связи с этим он пригласил министра иностранных дел Украины посетить празднования по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. «Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», — сказал он РИА «Новости».

По его мнению, побывав на полуострове, Климкин кардинально изменит свою позицию. «Уверен, что после визита он станет другом российского Крыма, если, конечно, у него хватит смелости посмотреть правде в глаза», — подчеркнул Гемпель.

Крым стал российским регионом по итогам референдума в 2014 году. По официальным данным, за вхождение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина при этом категорически отказалась признавать итоги референдума и по-прежнему считают Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Действующие киевские власти регулярно выражают намерение вернуть полуостров.

Российская сторона, в свою очередь, не раз заявляла, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин объявил вопрос принадлежности Крыма окончательно закрытым.