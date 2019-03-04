Здоровеньки булы: Порошенко заметили с 5-литровой бутылкой

Новый повод для насмешек над президентом Украины Петром Порошенко взбудоражил пользователей социальных сетей. Во время официального визита главы Украины в Одессу, его сфотографировали с 5-литровой бутылью питьевой воды, передает ФАН.

Порошенко был единственным человеком на мероприятии, которому предоставили столь объемную тару с водой. Пользователи предположили, что Порошенко в очередной раз страдает от похмелья. Кроме того, внимание остряков привлек будто бы «слишком помятый костюм» и «понурый видок» украинского лидера.

«Видно, понимающие люди поставили пятилитровую бутыль воды к ногам президента», — гласит одна из иронических версий.

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Еще в декабре бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в разговоре с НСН заявил, что у Порошенко «точно есть проблемы» с алкоголем.

«Дело в том, что любой человек при таких психических, физических и моральных нагрузках не в состоянии так долго держаться.

Ясно, что ему нужно снимать стресс, а Порошенко находится в постоянном стрессе. Спортом он не занимается, о другом нам не известно, поэтому у него есть единственный инструмент — это напиться и забыться. Сейчас видимо, доза ему нужна меньшая, так как алкогольное опьянение переходит в перманентное состояние», — убежден эксперт.

По словам Соскина, у Порошенко даже есть специально оборудованная машина, в которой украинского президента «постоянно накачивают специальными растворами, которые помогают организму функционировать».

В феврале 2018 года журналистка Соня Кошкина опубликовала видео, на котором, как она утверждает, запечатлен пьяный президент Украины.

По ее словам, на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины высказался коротко и выглядел не особо трезвым. На кадрах видео можно увидеть, как «веселый» Порошенко выходит из лифта, жмет руку журналисту и уходит.

Внимание публики привлекает и любовь украинского президента к отдыху в ресторанах и за границей. С 1 по 8 января 2018 года Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивских островах. Украинский лидер вместе с семью другими пассажирами прилетел на отдых на частном самолете Falcon 7X и остановился в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc.

По данным СМИ, отдых украинского президента стоил около $500 тыс. или 14 млн гривен.

В администрации Порошенко сам факт поездки отрицать не стали, при этом отметив, что отдых президент оплатил сам. Решение обнародовать эту информацию постфактум в администрации президента Украины объяснили соображениями безопасности.

Призрак алкоголизма украинского главы бродит по Украине уже довольно давно. В ноябре экс-советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива сообщил, что во время событий Евромайдана видел Петра Порошенко пьяным.

Об этом он рассказал, выступая на общественно-политическом шоу «Украинский формат». По его словам, участники революционных событий делились на несколько категорий. Одна из них находилась «на баррикадах с 40-градусными морозами, с отмороженными пальцами» на улицах Грушевского и улице Институтской. Другая якобы пьянствовала в Доме профсоюзов, где у Евромайдана «был штаб».

«Я был такой, обыкновенный парень, 35-летний парень, у которого было двое детей. И я увидел этот второй этаж [Дома профсоюзов], где ходил пьяный Порошенко. Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил», — вспомнил Кива. Он добавил, что также видел «бухого» Виталия Кличко, который в 2014 был выбран мэром Киева.

Предположения о пристрастии украинского президента к алкоголю уже стали поводом для розыгрышей. Накануне 2018 года российские пранкеры Вован и Лексус позвонили Поршенко от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как сообщил Лексус, украинский лидер был подшофе.

Порошенко был рад звонку «генсека» и отметил, что это для него очень важно. Он также поздравил псевдо-Столтенберга с Рождеством и Новым годом. «Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» — сказал один из пранкеров. После этого Порошенко посоветовали закусывать, и президент Украины бросил трубку.