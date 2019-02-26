Танцы и анекдоты: что Порошенко думает о евроинтеграции

Президент Украины Петр Порошенко выступил на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в Переяслав-Хмельницком и в ходе своей речи оригинально проиллюстрировал евроинтеграцию страны. Трансляцию его выступления вел телеканал «112 Украина».

Реклама

Украинский лидер рассказал анекдот про украинскую делегацию на Кубе. «Приезжает украинская делегация на Кубу и говорит: «Друзья, у вас тут большие проблемы, никто не работает. Как только собираются три-пять кубинцев, они начинают танцевать самбу. Может, начнете работать?» Говорят: «Давайте начнем, а с чего?» Им: «Соберем митинг под лозунгом: «Давайте работать. Самбе — нет!»». Собрали митинг, выступает Фидель, говорит: «Давайте работать! Самбе — нет!». И вся площадь подхватывает и начинает танцевать», — пошутил Порошенко и начал пританцовывать.

Этот анекдот он вспомнил в ходе разговора о ситуации на Украине. «Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против, — нет, а как собираемся…[пританцовывает]» — заметил президент. Он заявил, что государство нуждается не в танцах, а в свободе и общих победах.

Евроинтеграция — один из ключевых пунктов политической программы действующей киевской власти. Неделю назад украинский лидер закрепил в Конституции страны курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Поправки он подписал 19 февраля в ходе своего выступления в Верховной раде.

«Сегодня в присутствии президента Европейского совета Дональда Туска подписал в сессионном зале ВР [Верховной рады] закон об изменениях в конституцию, которым необратимо закреплено движение Украины к ЕС и НАТО», — сообщил Порошенко в своем твиттере.

В документе, в частности, есть предложение изъять из текста переходных положений Конституции норму, предоставляющую правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму, при том что сам полуостров и город Севастополь в 2014 году вошли в состав России как субъекты федерации. Законопроект о внесении соответствующих правок ранее поддержали депутаты Верховной рады. 7 февраля этого года в поддержку инициативы выступили 334 парламентария, тогда как минимальное количество голосов, необходимое для прохождения, — 300.

«Закон вносит изменения в преамбулу конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины», — пояснил телеканал «112 Украина» в день голосования.

После вступления поправок в силу президент Украины, Рада и кабинет министров страны должны будут действовать в соответствии с курсом на вступление в ЕС и НАТО. То есть все проводимые реформы и преобразования должны будут соотноситься с требованиями Североатлантического альянса и Евросоюза.

Кстати, еще в конце января Порошенко говорил о том, что в стране уже провели ряд важных реформ, призванных повысить уровень жизни граждан. Он отмечал, что Украина идет по европейскому пути, который гарантирует высокий уровень жизни.

Президент пообещал согражданам, что их жизнь ощутимо улучшится максимум через три года, так как худшие времена для страны уже позади. «Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества», — заявил Порошенко в ходе своего выступления по случаю Дня соборности Украины.

Если под тремя годами Порошенко имел в виду срок вхождения в ЕС, то это, вероятно, преувеличение. Во всяком случае у ФРГ свои прогнозы на этот счет. В ноябре прошлого года первый заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в Киев намекнула украинцам о скором вступлении страны в ЕС. И Порошенко пообещал согражданам, что республика вступит в ЕС в самом ближайшем будущем.

Хотя, по мнению Меркель, это самое ближайшее будущее, скорее всего, наступит только через пять-восемь лет. Но Кононенко мыслит оптимистично. Он обратил внимание, что это первый раз, когда были озвучены сроки вступления.

«Что меня лично настраивает на оптимистический лад, что госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок. Звучал срок пять-восемь [лет], который нужно пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС», — заявил он в эфире телеканала «Прямой».

Тем не менее, вступление Украины в ЕС находится под вопросом не только из-за отсутствия в стране необходимых реформ, но и из-за ее конфликта с одним из членов объединения — Венгрией. На Украине действует закон о языке, который нарушает права нацменьшинств, в частности украинских венгров, проживающих в Закарпатье. Министр иностранных дел страны Павел Климкин проигнорировал возмущения этим законом Будапешта, отметив, что украинские власти не намерены обсуждать свои законы с Венгрией.

«Мы не дискутируем с венгерской стороной, как должны толковаться украинские законы на украинской территории», — подчеркнул он в своем твиттере.