Не вассал СССР: в Словении оскорбились заявлением Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе официального визита в Словению заявил, что она на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством», передает The Guardian. Хант отметил, что Великобритания «очень гордится» демократическими переменами, произошедшими в Словении за последние 30 лет, в том числе вступление страны в Евросоюз и НАТО.

В издании обратили внимание, что эти слова сильно задели спикера Национального собрания Словении Милана Брглеза. Там отметили, что он оскорбился таким заявлением и отметил, что ожидает от граждан и властей «немедленной реакции на оскорбление государства и граждан».

По словам Брглеза, Словения никогда не зависела от Советского Союза. Он укорил словенских дипломатов в том, что они не поправили Ханта. Ему показалось, что официальные лица Словении не просто не отреагировали на явное оскорбление, но, судя по всему, даже не заметили его.

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В издании отметили, что Словения являлась «богатейшим государством в составе Югославии», и у нее были «сложные отношения с СССР».

До обретения независимости летом 1991 года Словения являлась часть социалистической Югославии. Формально Запад считал, что Югославия входит в так называемый социалистический лагерь Восточной Европы, но в то же время это государство никогда не входило в Организацию Варшавского договора — военно-политический союз соцстран.

Словения стала членом Европейского союза и НАТО в 2004 году.

Сейчас курс туда держит другая бывшая югославская республика — Македония, которая 12 февраля официально сменила название на Северную Македонию со вступлением в силу Преспанского соглашения о переименовании государства, сообщили замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос и министр иностранных дел Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) Никола Димитров.

«С обменом вербальными нотами вступило в силу Преспанское соглашение. Начинается новая эпоха стабильности и мира в регионе, дружбы и сотрудничества с Северной Македонией», — указал Катругалос в своем твиттере.

Глава внешнеполитического ведомства Македонии, в свою очередь, подчеркнул, что вступление соглашения в силу положит начало новым отношениям между странами. «Мы только что обменялись заключительной вербальной нотой: Преспанское соглашение вступает в силу! Сегодня может быть началом длинной дружбы между Грецией и Северной Македонией», — отметил он.

По словам Димитрова, власти двух государств не способны изменить прошлое, но Скопье и Афины могут создать свое «будущее дружбы, партнерства и сотрудничества».

Тогда же официальная страница правительства сменила логотип страны на «Республика Северная Македония — Правительство Республики Северная Македония».

В тот же день македонское правительство объявило о вступлении в силу четырех поправок к конституции, которые одобрил парламент. Процесс их внесения в конституцию страны был запущен еще 8 октября прошлого года, сообщил пресс-секретарь правительства Миле Бошняковский.

Он отметил, что документ направили в Собрание (представительный орган и носитель законодательной власти Республики Македония). Помимо того, что в название республики добавилось прилагательное «Северная», эти поправки относятся также к перечислению государственных правовых традиций.

Но путь к подписанию межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония был по-настоящему сложным.

1 октября референдум по этому вопросу после подсчета 100% бюллетеней был признан несостоявшимся, так как в нем приняли участие 36,91% избирателей при необходимом пороге более 50%. Об этом сообщил председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги этого референдума, отметил, что Москва следит за происходящим.

В Греции результаты голосования посчитали противоречивыми, но отнеслись к волеизъявлению македонцев с уважением.

Спор между Скопье и Афинами из-за названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции, ведется уже на протяжение последних 25 лет, в течение которых Греция добивалась от Македонии изменения названия государства.