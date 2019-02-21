«Гордимся поддержкой»: Порошенко наградили в США

Награду «Международный государственный деятель» получил президент Украины Петр Порошенко в США. Приз был присужден ему Советом по вопросам мировых дел города Филадельфия как «символ единства Украины и США», написал украинский президент в своем фейсбуке.

«Глубоко тронут и для меня большая честь получить награду… Я считаю это признанием наших совместных усилий, признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация», — заявил Порошенко.

По его словам, каждый гражданин Украины «чрезвычайно ценит» поддержку со стороны Вашингтона, а также то, что США «выступают бок о бок с нашей страной». Кроме того, Порошенко заявил, что на Украине гордятся «стабильной поддержкой со стороны обеих партий в конгрессе» (Демократической и Республиканской) и администрации Соединенных Штатов.

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Публикация Порошенко сопровождается видеозаписью — на ней украинский президент, члены Совета и девушки в вышиванках поют сначала гимн Украины, а после — гимн США. Председатель Совета по вопросам мировых дел Филадельфии Крэйг Снайдер заявил, что Порошенко возглавил украинцев «в борьбе за независимость» и защите «универсальных истин».

Совет по вопросам мировых дел Филадельфии (World Affairs Council of Philadelphia) является неправительственной организацией, основанной в 1862 году в поддержку президента США Авраама Линкольна. Филадельфийская организация — часть общеамериканского World Affairs Council. В него входят 93 автономных совета в 40 американских штатах. Совет регулярно награждает иностранных политиков — к примеру, в 2014 году награду получил президент Чили Себастиан Пиньера.

Украинский президент Петр Порошенко уже не в первый раз приезжает в США получить награду или подарок. В сентябре 2018 года он прилетел в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН, и в ходе визита отметил свой 53-й день рождения, сообщает ФАН.

В украинской общине Нью-Йорка Порошенко поздравили традиционной песней «Многая лета» и композицией «Happy birthday, mister president».

Кроме того, на встрече с украинской общиной президент Украины вручил государственные награды: сенатору США от штата Вашингтон Марку Антонию Милошиа — орден «За заслуги» — за «весомый вклад в укрепление международного авторитета украинского государства, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную и гуманистическую работу». Орденом княгини Ольги была награждена библиотекарь Украинского музея Любовь Волынец, а еще одним орденом «За заслуги» был награжден президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей.

Петр Порошенко стал президентом Украины в 2014 году. До этого народный депутат Порошенко уже был известен как один из лидеров «евромайдана». «Украина — це Европа! И этот Майдан стал возможен благодаря вам», — обращался он к протестующим. Кроме того, Порошенко признавал в интервью российской «Новой газете», что «спонсирует революцию едой, водой, дровами».

После госпереворота и смещения президента Виктора Януковича, на досрочных выборах 25 мая 2014 года именно Петр Порошенко был объявлен Центризбиркомом Украины избранным президентом страны с 54% голосов.

Очередные выборы президента на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата. Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украиной независимости в 1991 году. Рейтинг Порошенко — порядка 15%, он на третьем месте по результатам соцопросов.

Важный пункт в предвыборной риторике кандидатов в президенты Украины — Донбасс. Действующий президент Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе опирается на политическую триаду «армия — вера — язык». Эти слова подразумевают закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по версии президента, должно гарантировать безопасность в будущем.

Конфликт на юго-востоке Украины при этом остается в замороженном состоянии, поскольку позиция стремления в НАТО не предполагает диалога и попыток найти компромисс с ДНР и ЛНР.

Ранее Порошенко заявил, что если Украина «прекратит стрелять» в Донбассе, то исчезнет как государство. На завершившей свою работу на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности, он встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсуждал с ней «российскую агрессию». В Москве обвинения отрицают и называют безосновательными, что подтверждает ОБСЕ.