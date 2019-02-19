«Вторая версия»: Порошенко обвинил Кремль в создании СССР

Кремль стремится уничтожить украинскую государственность и воссоздать «вторую версию Советского Союза». Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

«Цель Кремля — уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза. Вы очень хорошо знаете, что такое СССР и Варшавский блок. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена», — заявил Порошенко.

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Намерения Москвы якобы доказывают ее «агрессивные действия» в Черном и Азовском морях, а также арест украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе, отметил Порошенко. Кроме того, он выразил благодарность «всему демократическому миру и Евросоюзу» за поддержку Украины. По словам Порошенко, выступление Туска на украинском языке — большая гордость для Украины, и бывший польский президент «уже вошел в историю» как проукраинский деятель.

«Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни мы вместе с вами», — цитирует Порошенко ФАН.

Ранее Порошенко заявил, что если Украина «прекратит стрелять» в Донбассе, то исчезнет как государство. Если же Россия «прекратит стрелять», то будет мир, добавил украинский глава на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, он встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсуждал с ней «российскую агрессию». В Москве обвинения отрицают и называют безосновательными, что подтверждает ОБСЕ.

Ранее Порошенко призывал Евросоюз как можно быстрее принять пакет экономических санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе, сообщает НСН.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также призвал страны Евросоюза «жестко ответить» России. «Все в ЕС прекрасно понимают, что совершив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы. Если сама не остановится, то ее нужно остановить», — заявил глава МИД Украины.

Керченский инцидент ухудшил и без того плохие российско-украинские отношения. В конце ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из Одессы в направлении Мариуполя. Отряд кораблей вошел в территориальные воды России неподалеку от берегов Крыма и продолжил двигаться, не обращая внимания на требования российских пограничников остановиться.

В 50 км к югу от Судака российские пограничники после последнего предупреждения силой — морским навалом на один из кораблей — пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Спустя пару часов в Керченском проливе, к югу от Крымского моста, погранотряд ФСБ задержал суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В российском ведомстве отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Члены экипажей, 24 гражданина Украины, были задержаны, а после арестованы. Всем им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении границы России. В настоящее время подозреваемые находятся в московских следственных изоляторах «Лефортово» и «Матросская тишина».

Россия расценивает произошедшее как провокацию со стороны Киева, которая была нужна украинскому президенту Петру Порошенко накануне выборов в стране. В свою очередь, на Украине заявили, что их корабли стали жертвой российской агрессии. Власти в Киеве объявили военное положение в 10 украинских приграничных областях, которое было снято спустя месяц.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент «однозначной провокацией», отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников СБУ, которые фактически руководили операцией.

Президент Украины Петр Порошенко вскоре после этого заявил, что через Керченский пролив снова пройдут украинские суда. Глава Украины подчеркнул, что Киев «стопроцентно» будет добиваться свободы мореплавания в Азово-Черноморском регионе. Он напомнил, что это право предусмотрено двусторонними соглашениями и конвенцией ООН.

Украинские суда подошли к Керченскому проливу без предупреждения и отказались следовать требованиям пограничников, что было нарушением закона. Кроме того, Украина нарушила условия для мирного прохода судов через пролив — на борту одного из кораблей был груз с оружием. При этом, согласно оговорке конвенции 1958 года о территориальных водах, принятой Россией и Украиной (в составе СССР), прибрежные государства вправе устанавливать процедуру получения права прохода иностранных судов по своим территориальным водам.