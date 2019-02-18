Ездил в горы: Кадыров рассказал про свою болезнь

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал свое распоряжение о назначении председателя правительства республики Муслима Хучиева временно исполняющим обязанности главы региона на период «его временной нетрудоспособности».

Реклама

«Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы. В условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие — небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно статьи 76 конституции ЧР временно поручил исполнение обязанностей главы ЧР председателю правительства ЧР Муслиму Хучиеву и Чечня была представлена на этих серьезных мероприятиях», — пояснил глава региона.

Он добавил, что быстро справился с болезнью, передает ФАН.

«Хвала Аллаху, организм у меня крепкий, капельницы ставили всего два дня. Все теперь нормально. С 16 февраля в полном объеме выполняю свои должностные обязанности.

И вам советую заниматься спортом, если желаете быстро справиться с разными недугами»,

— добавил Кадыров.

В документе о временном делегировании полномочий говорится о том, что обязанности возложены на Хичева в связи с «временной нетрудоспособностью» главы республики с 11 февраля.

«Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности» возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики, с 11 февраля. 2019 года», — указывается в документе.

В конце прошлого года Кадыров взял три открытки с новогодними пожеланиями детей на праздничной елке в Кремле, передает НСН.

«Очень приятно увидеть на кремлевской елке открытки с новогодними пожеланиями детей. Я немедленно дал поручение исполнить мечты троих ребят. Один просит коляску, второй желает побывать в Москве, а третьему хочется посетить парк детских развлечений. Уверен, что каждый гость Кремля поступит также», — цитирует Кадырова.

Аналогичная акция проводится ежегодно и в Чечне по инициативе модного Дома Firdsws под руководством креативного директора Айшат Кадыровой.

Ее участниками стали сотни должностных лиц, чиновников и простых жителей. Только в 2018 году, в рамках акции, исполнились мечты тысячи детей.

Касательно политики, Кадыров указал, что у него нет президентских амбиций. По его словам, он намерен оставаться руководителем республики.

«Я не такого уровня человек, (чтобы. — «Газета.Ru») даже возглавить самое слабое министерство в правительстве. Я хочу закончить свою карьеру, будучи руководителем региона», — сказал Кадыров.

Он добавил, что готов следовать до конца за тем человеком, который станет преемником президента России Владимира Путина.

Чуть ранее глава Чечни в эфире канала «Россия 24» рассказал, что республика за последние 11 лет могла бы развиться значительно больше, если бы ей предоставили достаточно средств из федерального бюджета, а местным властям перестали бы мешать.

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чечня цветет и расцветает. Если бы по федеральной целевой программе нам необходимые средства выделили, мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров в интервью телеканалу.

Как пояснил политик, в настоящее время правительство России приняло решение сократить количество средств, выделяемых из федерального бюджета Чечне по целевой программе.

«Нам тогда дали 75 млрд руб., говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — посетовал глава республики.

Он также рассказал, что раньше налаживать работу властей в Чечне очень сильно мешало недоверие, которые выказывали окружающие.

Как отметил в ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такая ситуация нормальна: региональным лидерам всегда не хватает средств на проекты, и в Кремле это понимают.

«Главы регионов, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопросы о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов по линии бюджета на территории их субъектов, — сказал журналистам Песков. — То же самое происходит и с Чеченской Республикой».

Финансирование регионов из федерального бюджета является нормальным вопросом развития, подчеркнул он, подытожив, что «всегда не хватает денег».

При этом представитель Кремля пояснил, что эта тема все же — прерогатива правительства и спрашивать нужно там.