Никто кроме нас: Абэ рассказал про мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении завершить переговоры по заключению мирного договора с Россией и решить вопрос по Южной гряде Курильских островов в ближайшее время и не оставлять эту проблему будущим поколениям.

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«Проблема, которую не удается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом России Владимиром Путиным», — заявил японский лидер в воскресенье, 10 февраля, на съезде правящей Либерально-демократической партии.

Двумя днями ранее Абэ пообещал использовать «пошаговый» подход к урегулированию территориального спора с Россией по Курильским островам, который длится со времен окончания Второй мировой войны.

Премьер сказал это участникам митинга бывших жителей четырех островов Курильской гряды и их сторонникам, который состоялся 7 февраля, передает ФАН.

«Учитывая ваши чувства по отношению к северной территории, мы настроены на пошаговый подход к решению территориального вопроса», — сказал глава японского кабинета министров митингующим.

Речь идет об урегулировании конфликта вокруг четырех южных островов на Курилах, принадлежность которых оспаривает Япония, называя их «северными территориями». Японский премьер заявил митингующих жителям, что процесс урегулирования трудный, но необходимый.

«Непросто решить эту задачу, остающуюся [нерешенной] более 73 лет после войны. Тем не менее, мы должны решить эту проблему», — сказал Абэ.

Он добавил, что переговоры будут продолжены на основе принципов, которые уже обговорены с Владимиром Путиным, в целях подписания мирного договора. В начале нынешнего месяца

министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что японские власти должны сделать первый шаг для заключения мирного договора между странами.

Дипломат подчеркнул, что в России готовы ускорить обсуждение заключения мирного договора с Японией. Однако, отметил Лавров, для этого Токио необходимо сделать «первый шаг».

«И этим первым шагом должно стать полное, безоговорочное признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет России над всеми, в том числе и над этими [четырьмя] островами [Южных Курил]», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

В середине прошлого месяца Путин и Абэ провели переговоры в Кремле.

«Только что завершились очередные переговоры с премьер-министром Японии, которые прошли в деловой и весьма конструктивной атмосфере. Впереди длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения. Решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран», — подчеркнул российский лидер.

Чуть ранее Абэ заявлял, что Токио всегда считал южные Курильские острова своей исконной территорией. По его словам, японская сторона стремится для подписания мирного договора определить принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, передает НСН.

«Северные территории (южные Курильские острова. — Газета.Ru) — это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет», — сказал японский лидер.

Вместе с тем выяснилось: мнение жителей Сахалина о судьбе Курил однозначно — люди говорят, что эти земли принадлежат России, а тема передачи островов официальному Токио всерьез обсуждается только в Японии. Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что

три четверти (77%) участников проведенного им опроса выступают против передачи Японии южной части Курильских островов

ради заключения мирного договора и развития двусторонних отношений. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26 ноября 2018 года, объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

«Судьба островов Курильской гряды для жителей Сахалина решена однозначно: это наша, российская земля. За морем, в Японии, об этом могут говорить сколько угодно. Мы знаем, что такая повестка существует, но она предназначена для японской аудитории, не для тех людей, которые живут на Сахалине и Курилах. В нашей области абсолютное большинство не считает, что этот вопрос реально стоит на повестке дня», — пояснил глава региона.