С одобрения США: на что пойдет Косово ради соглашения с Сербией

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи в ходе своего визита в Вашингтон заявил о готовности пожертвовать частью территории государства, чтобы достичь окончательного соглашения с Белградом.

Реклама

«Если маленькая коррекция границы — это цена окончательного соглашения, тогда это должно быть приемлемым», — отметил Тачи. Но он предупредил, что принадлежность самых важных объектов на севере Косова — северной части города Косовска-Митровица, водохранилища Газиводе с электростанцией и горнообогатительного комбината Трепча — не обсуждается.

Тачи также предположил, что Москва «готова принять соглашение, которого достигнут» стороны. Лидер непризнанной республики пояснил, что главной целью соглашения является официальное признание Приштины Белградом, а также последующее вступление Косова в ООН.

Глава самопровозглашенного образования поблагодарил США за всестороннюю поддержку и заверил, что «не примет соглашения, которое будет неприемлемо для Вашингтона».

Еще в конце прошлого года он говорил, что окончательное соглашение с Сербией по нормализации отношений между двумя государствами будет подписано в присутствии США.

Примерно в то же время он сделал заявление, взволновавшее мировую общественность. Тачи в своем фейсбуке сообщил о подписании закона о создании государственной армии.

«Спустя 10 лет после объявления независимости и 20 лет после освобождения мы создаем свою армию, на основе которой будем отстаивать свою честь, безопасность и благосостояние», — написал он. Глава самопровозглашенной республики также отметил, что стране «удалось преодолеть столетие принижений и доказать, что у Косова есть будущее в составе Европы».

В МИД России предупредили, что создание косовской армии может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе. На сайте внешнеполитического ведомства обратили внимание, что решение косовского «парламента» нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1244.

«Вызывает удивление риторика ряда политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение Приштины не меняет сути Сил безопасности Косово», — отметили в комментарии российского МИДа, подчеркнув, что страны Запада игнорируют усилия Белграда по поиску компромисса.

Президент Сербии Александар Вучич в связи с этим выразил благодарность за поддержку в косовском вопросе «всем, кто действовал рационально и разумно», в особенности «друзьям в Москве и Пекине». По его словам, Сербии больше некуда отступать. Он пообещал «бороться за мир».

«Но не думайте, что мы примем и вместе с вами будем сладострастно наслаждаться собственным уничтожением. Мы, сербы, численно маленький народ, но мы велики духом», — подчеркнул Вучич.

В последние месяцы Белград и Приштина активно обсуждают некое компромиссное решение по корректировке границ и обмене территориями.

О возможности изменения границ Тачи и Вучич заявили еще летом прошлого года на Европейском форуме в австрийском Альпбахе. Тогда они попросили Евросоюз выступить медиатором договора, заверив, что намерены как можно скорее достигнуть всеобъемлющего договора.

В ЕС эту идею восприняли неоднозначно. Ее отвергли, в частности, Германия и Франция, уточнив, что реализация такой инициативы может привести к эскалации конфликтов в Македонии и Боснии и Герцеговине. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество. Предложение Тачи и Вучича также не нашло поддержки и в самом Косово.

Между тем, США эту идею поддержали, настаивая на окончательном соглашении с корректировкой границ Сербии и непризнанной республики.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал попытки США и некоторых западных стран закрепить свое доминирование в регионе дестабилизирующим фактором.

Он напомнил, что в 1999 году без санкции ООН силы НАТО два с половиной месяца бомбили Югославию и насильственно отторгли автономный край Косово. А в 2008 году Вашингтон с союзниками поддержал нелегитимное провозглашение косовской независимости.

«В 2017 году, вопреки мнению половины населения, в НАТО оказалась втянута Черногория. Референдум по этому вопросу проводить побоялись — в итоге страна переживает период политической нестабильности», — сказал Путин изданиям «Политика» и «Вечерняя Сербия».

Парламент Косова провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Спустя два года Международный суд ООН признал это решение легитимным.

На сегодняшний день Республику Косово, по версии Белграда, признают примерно 100 стран, тогда как Приштина утверждает, что таких государств насчитывается 117. Против признания Косова выступают более 60 стран, среди которых Россия, Израиль, Индия, Китай и пять членов ЕС.