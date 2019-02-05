Язык до МИДа доведет: Россия поймала Макрона на лжи

Дипломатическую ноту с просьбой разъяснить официальную позицию Франции направило Министерство иностранных дел России в посольство Пятой Республики в Москве. Такая необходимость возникла после слов президента Франции Эммануэля Макрона о «вмешательстве российских СМИ» в протесты «желтых жилетов», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает RT.

«МИД [просит] прояснить официальную позицию Парижа по данному вопросу: имели ли место такие высказывания и с чем они связаны, что конкретно имеется в виду и можно ли рассматривать эту публикацию с цитатами слов президента Франции как официальную позицию», — заявила Захарова.

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Ранее на встрече с французскими журналистами Эммануэль Макрон назвал одного из представителей «желтых жилетов» Эрика Друэ «продуктом соцсетей и медиа». По словам президента Франции, «желтые жилеты» получают консультации из-за границы, а активность протестов поддерживают «купленные RT и Sputnik аккаунты в социальных сетях».

Главред Sputnik и RT Маргарита Симоньян в ответ на заявление Макрона подчеркнула, что эти издания не покупают аккаунты в соцсетях. «У нас есть два аккаунта — RT и Спутник. Почему эти два аккаунта влияют на внутреннюю политику во Франции больше, чем десятки тысяч французских блогов и СМИ, вопрос не к нам, а к французским блогам и СМИ», — передает слова Симоньян ФАН.

При этом она признала, что «желтые жилеты» хорошо относятся к RT — видео с акций протеста, снятые сотрудниками телеканала, набирают миллионы просмотров, а корреспондентам телеканала аплодируют протестующие.

В первые выходные февраля во Франции прошла 12-я по счету акция протеста «желтых жилетов». В них приняли участие около 58,6 тысяч человек.

По данным телеканала BFMTV, в Париже в ходе акций протеста задержали 30 человек. Как отмечается, во французской столице и городе Бордо произошли столкновения между протестующими и полицией.

При этом полицейские применили гранаты со слезоточивым газом и водометы против демонстрантов, передает НСН.

На первую акцию 17 ноября 2018 года по всей Франции вышли больше 287 тыс. человек, и хотя численность протестующих снижается, говорить о том, что движение изжило себя, не стоит. Движение «желтых жилетов», изначально появившееся как социальный протест против повышения цен на топливо, теперь все больше и больше приобретает политический характер. Участники манифестаций регулярно скандируют лозун «Макрона в отставку!»

Напомним, ранее французский генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности начал расследование вероятного вмешательства России в массовые протесты. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции LCI. «Я слышал эти слухи. Поглядим на результаты этого расследования. Я не собираюсь судить о чем-либо, пока не будут установлены факты», — подчеркнул глава МИД Франции.

По одной из версий следствия, около 600 аккаунтов в социальных сетях, якобы связанных с Москвой, «пытались повлиять на события во Франции», публикуя информацию с хэштегом #giletsjaunes.

Акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции с 17 ноября. «Униформа» протестующих была выбрана потому, что желтый светоотражающий жилет, согласно ПДД Франции, должен всегда находиться в частном автомобиле. Участники акций протеста выступают против повышения цен на бензин и дизельное топливо. В течение всего 2018 года цены на топливо во Франции стремительно росли. К концу года бензин подорожал на 7,5%, а дизель — на 15%. Таким образом, расходы французов выросли примерно на €100 — €225 в месяц с начала 2018 года.

Впоследствии к «топливным» требованиям добавился протест против социального неравенства — президент Франции Эммануэль Макрон ранее отменил «налог на богатство», введенный его предшественниками-социалистами. В связи с этим шагом французского президента еще активнее, чем обычно, начали обвинять в «работе на богачей».

Протесты сопровождаются столкновениями с полицией, особенно бурный характер беспорядки приобрели в Париже. Большинство протестующих не одобряют действия радикалов, нападающих на полицию. Пресса сравнивает протесты «желтых жилетов» со студенческой революцией мая 1968-го года.

Как и тогда, студенты и школьники вступают в столкновения с полицией в каждом регионе Франции, в результате чего среди них уже были задержаны более 700 человек. Из-за протестных акций студентов была нарушена работа 280 университетов и колледжей страны, в 45 из них занятия были отменены.