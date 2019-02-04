Назло демократам: Трамп обращается к конгрессу. LIVE

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Во время выступления президента в зале находятся представители всех ветвей власти, включая вице-президента США, который сидит позади главы государства. У вице-президента важная функция — его голос является решающим, если голоса в сенате разделились пополам.
Оглашение послания длится около часа, хотя некоторые президенты успевают сказать свою речь и за более короткие сроки. Согласно проведенному в 2014 году исследованию Университета Калифорнии в Санта Барбаре, одним из самых «говорливых» президентов США был Билл Клинтон. Его послания часто продолжались больше часа. Интересно, что его предшественник и тоже демократ Джимми Картер произносил весьма короткие речи, каждая из которых длилась по полчаса.
В каждом тексте послания президента США обязательно содержится фраза, которая описывает положение в стране. В ней говорится о ситуации в «союзе» американских штатов: «Наш союз силен».
С подобным обращением, которое носит название «О делах нашего союза», президента обязывает обращаться к конгрессу конституция США. Первое подобное послание прозвучало в 1790 году. Тогда к конгрессу и американскому народу обратился первый всенародно избранный президент США Джордж Вашингтон.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня президент США Дональд Трамп обратится с посланием к обеим палатам американского парламента, в котором расскажет о своих экономических и политических достижениях, а также о планах на год.
«Газета.Ru» будет следить за этим обращением в текстовой онлайн-трансляции.