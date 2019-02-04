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Назло демократам: Трамп обращается к конгрессу. LIVE

Трамп выступает с традиционным посланием к конгрессу

Дональд Трамп обращается к конгрессу с традиционным ежегодным посланием, рассказывая о проводимой им внешней и внутренней политике. Сроки обращения в этом году сместились из-за разногласий республиканцев и демократов по строительству стены на границе с Мексикой. Однако отменить свое выступление полностью Трамп не мог: это послание является последним перед выборами 2020 года и дает ему возможность обозначить приоритеты на будущее. «Газета.Ru» следит за выступлением американского лидера в текстовой онлайн-трансляции.
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Трансляция
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04:32

Во время выступления президента в зале находятся представители всех ветвей власти, включая вице-президента США, который сидит позади главы государства. У вице-президента важная функция — его голос является решающим, если голоса в сенате разделились пополам.

00:12

Оглашение послания длится около часа, хотя некоторые президенты успевают сказать свою речь и за более короткие сроки. Согласно проведенному в 2014 году исследованию Университета Калифорнии в Санта Барбаре, одним из самых «говорливых» президентов США был Билл Клинтон. Его послания часто продолжались больше часа. Интересно, что его предшественник и тоже демократ Джимми Картер произносил весьма короткие речи, каждая из которых длилась по полчаса.

00:01

В каждом тексте послания президента США обязательно содержится фраза, которая описывает положение в стране. В ней говорится о ситуации в «союзе» американских штатов: «Наш союз силен».

23:58

С подобным обращением, которое носит название «О делах нашего союза», президента обязывает обращаться к конгрессу конституция США. Первое подобное послание прозвучало в 1790 году. Тогда к конгрессу и американскому народу обратился первый всенародно избранный президент США Джордж Вашингтон.

23:55

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня президент США Дональд Трамп обратится с посланием к обеим палатам американского парламента, в котором расскажет о своих экономических и политических достижениях, а также о планах на год.

«Газета.Ru» будет следить за этим обращением в текстовой онлайн-трансляции.