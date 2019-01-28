«Хотим иметь дела с Россией»: Венгрия пошла против США

Венгерская сторона в лице главы правительства Виктора Орбана выразила желание выстраивать нейтральную внешнюю политику, в ответ на требования Вашингтона надавить на Россию и Китай. Об этом сообщает The Wall Street Journal, по данным которой премьер заявил об этом еще в декабре 2018 года во время встречи с послом США в Венгрии.

«Точка зрения Орбана заключается в том, что, да, мы (Венгрия. — «Газета.Ru») хотим иметь дела с Россией», — заявил изданию источник из дипломатических кругов Венгрии.

Отмечается, что Виктор Орбан неоднократно получал распоряжения противостоять вероятному китайскому кибершпионажу, а также усиливать поддержку украинской стороны в противовес России. Однако Орбан отказался выполнять оба требования, отметив, что венгерская сторона не позволит указывать, какую политику проводить по отношению к другим странам. По его словам, наиболее выгодной для Венгрии будет нейтральная позиция, которой уже придерживается Австрия.

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Кроме того, как указывает издание, венгерский премьер активно выступает за привлечение китайских инвестиций в информационную инфраструктуру страны.А вот к Украине у него есть большие вопросы, в связи с чем Орбан выступает против переговоров между НАТО и Киевом на уровне министров. По данным The Wall Street Journal, такой негативный настрой председателя правительства Венгрии связан с тем, что на Украине происходит резкое сокращение возможности обучения на венгерском языке для нацменьшинств. При этом Орбан не раз уже не раз обращался к властям в Киеве с требованием увеличить число школьных предметов, преподаваемых на венгерском языке, как минимум в тех регионах, где проживают представители венгерской диаспоры.

Тем не менее, премьер-министр также отметил, что он высоко ценит членство Венгрии в НАТО, так как это обеспечивает стране полную безопасность. В связи с этим Венгрия непременно продолжит соблюдать свои обязательства в альянсе и даже выделит дополнительное число военнослужащих страны для сил НАТО.

Как указывает издание, Орбан также выступил против соглашения об оборонном сотрудничестве с США, на который в вашингтонской администрации очень рассчитывали. В нем содержалось положение о том, что в случае совершения американскими военнослужащими преступлений на территории Венгрии их отдадут под суд исключительно в США. В соглашении также было прописано облегчение ряда таможенных процедур для военного снаряжения США, доставляемого в Венгрию. Однако, как заявил Орбан, законодатели из его партии отказываются поддержать соглашение.

Заявления премьер-министра, а также ряд других разногласий между двумя странами уже спровоцировали усиление дипломатической активности между США и Венгрией: госсекретарь США Майкл Помпео высказал намерение в следующем месяце совершить визит в Венгрию и провести с Орбаном встречу.

В то же время, в конце 2018 года президент РФ Владимир Путин также касался темы русско-венгерских взаимоотношений и подчеркивал, что в этой области уже удалось достичь значительного прогресса и выйти на новые рубежи сотрудничества. Лидер России также выразил надежду, что оба государства продолжат совместную работу по укреплению сотрудничества в различных областях.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии также отказались идти на компромисс с Германией по вопросу преодоления миграционного кризиса и выступила против навязываемых Германией и Евросоюзом квот по приему мигрантов. «Немецкие политики не уважают венгерское решение не становиться миграционной нацией. Я чувствую грубое давление на нас стороны немецкой прессы, которая требует, чтобы мы шли их путем, а мы этого не хотим», — заявил Виктор Орбан в середине января 2019 года. Он также добавил, что не видит «никаких возможных компромиссов» в этой дискуссии, передает ФАН.

В октябре 2018 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также выразил сожаление о том, что Венгрии грозит обострение отношений с Киевом, который ведет отвратительную политику в отношении закарпатских венгров. Политический обозреватель венгерской газеты «Magyar Nemzet» Габор Штир в беседе с НСН выразил опасение, что агрессивные действия со стороны украинских властей выведут украинских венгров на открытое противостояние, что приведет к возникновению второго Донбасса.

«К сожалению эта ситуация сейчас обострилась. До этого полемика проходила только в информационном поле. Кричали друг на друга, критиковали. Теперь это уже не шутка. Я боюсь, что скоро может быть потечет кровь», — предостерег Габор Штир.