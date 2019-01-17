Сменить «леваков»: Берлускони объявил о политических планах

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в депутаты Европарламента – о таком решении он объявил на Сардинии в ходе турне со своей партией «Вперед, Италия».

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«В моем преклонном возрасте с чувством ответственности я решил отправиться в Европу, где не думают о мире», — сказал политик.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая.

«Нам нужно сменить это правительство, где часть представлена «Движением Пяти звезд», возглавляемым людьми без опыта и без компетенции. Они похожи на «леваков» коммунистов 1994 года», — добавил бывший итальянский лидер.

Берлускони — друг России и лично президента страны Владимира Путина. В октябре прошлого года итальянский политик прилетал в Россию по приглашению Путина, отмечавшего свой 66-й день рождения, передает ФАН.

Тогда итальянский политик заявлял, что собирается обсудить с российским президентом «важные международные вопросы». Об этом он также сообщил в инстаграме, опубликовав фотографию, на которой сидит в лучах солнца, пробивающихся через иллюминаторы самолета, и работает с документами.

В мае прошлого года миланский суд реабилитировал Берлускони по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему телевизионной компании Mediaset, передает НСН.

Приговор был вынесен 1 августа 2013 года Кассационным судом Италии. Тогда Берлускони был осужден на четыре года тюремного заключения, три из них были отменены по амнистии, еще один Берлускони отбыл на социальных работах.

Отмечалось, что данное решение суда отменяет все ранее вынесенные решения, по которым политик не имел права в течение шести лет участвовать в выборах и занимать государственные должности.

В конце сентября 2018 года Берлускони исполнилось 82 года.

Один из самых харизматичных и запоминающихся политических деятелей Европы, Берлускони — воплощение жизнелюбия и тяги к власти. Родившись в 1936 году в Милане и получив юридическое образование, к 30 годам он уже добился немалых успехов в строительном, телевизионном и издательском бизнесе.

Однако в 1990-е Берлускони почувствовал, что хочет большего, и основал партию «Вперед, Италия!». Тогда мало кто верил, что его харизмы и консервативных лозунгов хватит, чтобы победить на выборах. Однако он становился премьером Италии четыре раза и никогда не скрывал, что власть ему нравится. Параллельно Берлускони записывал музыкальные альбомы, покупал фешенебельные виллы и автомобили, а также встречался с эффектными женщинами.

Это последнее его увлечение и стоило Берлускони карьеры: в 2010-х годах против него шли громкие судебные разбирательства о связях с проститутками и финансовых махинациях.

Стоит добавить, что Берлускони не упускает возможности высказать свое мнение о западных политических лидерах. Так, он признавался, что в президенте США Дональде Трампе ему больше всего нравится его супруга Меланья.

«В Трампе мне больше всего нравится Меланья: за ее красоту, стиль и также ее обаяние», — рассказывал итальянский политик.

По словам Берлускони, он никогда не был с ней знаком лично, но отметил, что «даже демократы в США не критикуют» Меланью.

Президента же Франции Эммануэля

Макрона и его супругу Бриджит Берлускони охарактеризовал как «39-летнего парня с хорошим опытом работы и, прежде всего, с прекрасно выглядящей мамой,

которая держала его под руку, еще когда он был ребенком».

В 2009 году Берлускони назвал экс-президента США Барака Обаму «красивым, молодым и загорелым парнем».

Касательно России Берлускони указывал, что Западу пора начать считать Москву не врагом, а необходимым партнером.

«Россия — это не враг, а необходимый партнер, который является частью Запада», — подчеркивал бывший итальянский лидер.

По словам Берлускони, это не означает, что следует разделять все аспекты российской политики.

«Благодаря нам времена «холодной войны» закончились в 2002 году, коммунизм пал, Россия является дружественной страной, а не глобальным антагонистом», — добавил бывший итальянский премьер.